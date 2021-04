Za vlado na levi in na desni potrebujejo nov obraz

V nadaljevnaju preberite:

Pobudo Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo za oblikovanje nekakšnega "levega Demosa" sogovorniki v politki vidijo kot spopad z omrežjem nekdanjega politika Gregorja Golobiča, ki naj bi bil v ozadju nastajanja novih strank v preteklosti. Ankete sicer kažejo, da ne levi ne desni politični pol ne bi mogla oblikovati vlade. Pišemo kaj se dogaja v ozadju in kdo so glavni podporniki nove stranke Aleksandre Pivec ter kdaj bo stranko ustanovil Jure Leben. Pa tudi koliko poslancev bi dobili stranki SLS in Zeleni Slovenije prek skupnega nastopa na volitva.