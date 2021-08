Za zdaj brez zaostritev pri tranzitu skozi državo

V nadaljevanju preberite:

V skladu z odločitvijo vlade tranzitnim potnikom, ki potujejo skozi Slovenijo, še do 29. avgusta ob vstopu v državo ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT). A kot kaže, tega privilegija kmalu ne bodo imeli več.



Vse slabše razmere tako pri nas kot v Evropi zaradi širjenja bolj nalezljive koronavirusne različice delta državam narekujejo, da čedalje bolj zaostrujejo pogoje za vstop in prehod državnih meja. Temu sledi tudi naša vlada.



Tranzitni potniki so za zdaj še izjema, saj v Slovenijo lahko vstopijo brez odrejene desetdnevne karantene. Še pred časom je veljalo, da so se na tranzit lahko sklicevali tudi potniki, ki imajo prebivališče v Sloveniji, a so pri tem zaznali tudi prevare, zato ti niso več med izjemami