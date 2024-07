Začenja se civilizacijski spopad širših razsežnosti

Mimo zgodovinskega dosežka, za katerim je ogromno garanja, zlate olimpijske medalje judoistke Andreje Leški, nista mogla niti Ali Žerdin in Janez Markeš, a sta takoj nadaljevala s Teheranom oziroma likvidacijo voditelja Hamasa Ismaila Hanije. Za zdaj še ni znano, kdo je poslal projektil v apartma, v katerem je bival in se pripravljal na inavguracijo novega iranskega predsednika.

Zagotovo ta likvidacija spreminja pravila igre na Bližnjem in tudi Srednjem vzhodu, meni Žerdin. Markeš pa je dodal, da bi bilo dobro potrditi, da so to naredili Izraelci. »Izrael v podobnih dogodkih, ki jih je bilo v zadnjih letih kar nekaj, sploh če je šlo za dejanja izvedena v tujini, tega ni razglašal,« je spomnil Žerdin.

Nerodno za Iran je, da se neidentificiran projektil znajde v nekem apartmaju v glavnem mestu. Markeš meni, da bi iranske varnostne službe to morale zaznati, če ne, gre za tehnološko superiornost napadalcev. ob te, da Iran niti ni tehnološko zaostala država, se strinjata tako Žerdin kot Markeš.

Markeš meni, da je vzrok vsega tega obupan govor Benjamina Netanjahuja v ameriškem kongresu, kjer se je Donaldu Trumpu zahvalil za priznanje izraelske suverenosti nad Golansko planoto. Netanjahu je moral predčasno domov, ravno zaradi napada na Golansko planoto.

Nadzor nad Golansko planoto

Žerdin je spomnil, da so senatorji ob 50-minutnemu govoru Netanjahuja več kot 30-krat vstali in 77-krat ploskali. Netanjahu je govoril katastrofalne stvari, da je v Gazi le nekaj žrtev, ne 40.000 in podobne stvari, je opozoril Markeš in se vprašal: »Kaj to pove o ameriški demokraciji, o suverenosti ameriške politike proti izraelski politiki?« Pojasnil je, da mednarodna skupnost ne Izraelu ne priznava suverenosti nad Golansko planoto, Izrael pa se obnaša, kot da mu to območje nesporno pripada.

Mednarodno pravna razmerja se bodo zato porušila. Prihaja do tragikomičnih zapletov. Pred dnevi je prišla novica, da sodijo enemu vojaku, ker je mučil pripadnika elitne garde Hamasa. Danes je prišlo poročilo Združenih narodov, da so to počeli masovno.

Na eni strani imamo množične zlorabe, ki so se dogajale v izraelskih ječah, na drugi strani pa je vsaj minimalna pripravljenost Izraela, da to sankcionira, je pojasnil Žerdin. Na tretji strani pa je zgodba iz leta 1968, ko je bil razkrit zločin v vietnamski vasi Mi Laj. Ameriška četa je pomorila celotno vas. Dolgo so to obravnavali kot uspešno akcijo za zatrtje vietnamskih komunistov, potem so poveljniku sodili za umor, namesto do smrti pa je bil zaprt štiri leta.

Zahodne demokracije in metode

»Zahodna demokracija je vsekakor superiorna nad demokracijami, ki so bodisi teokratske bodisi kolektivistične, iransko, rusko ali kitajsko V praksi pa se pokaže, da so metode, ki jih uporabljajo zahodne demokracije, ki so postale plutokracije, lahko celo spornejše od teh, ki jih kritizirajo,« pravi Markeš in dodaja, da so tipičen primer ZDA, najbolj vzoren primer tega pa je seveda Izrael.

Markeš je še opozorili, da je Netanjahuv govoru povedal tudi to, da ne gre za teroristično akcijo organizacije, ki se ji reče Hamas, temveč za zločinskost Palestincev kot naroda. Gaza je po njegovih besedah os zla. Izraelski ambasador pri Združenih narodih je zatrdil, da so to grozne živali. To lahko vsak preveri, opozarja Markeš.

»Ob tem se spomnimo arijske retorike Adolfa Hilerja, ki je govoril, da so Judje podgane, je opomnil Žerdin. Spomnimo se tudi retorike iz Ruande, kjer je bilo govora o ščurkih. Tako retoriko je treba z gnusom zavreči, opozarja Markeš in dodaja, da se je Netanjahu označil za torišče civilizacije, za izvoljeno ljudstvo. To je govorica stare zaveze, na katero se lepi kapital.

Izrael ne priznava razlike med Hamasom in palestinskim ljudstvom. Ta trenutek se vmešava že Hezbolah, razmere pa odzvanjajo v Pekingu, Moskvi in Teheranu. Tu se začenja kazati civilizacijski spopad širših razsežnosti. Ob tem ne gre pozabiti, da bo Kitajska kmalu tehnološko prehitela ZDA.

Komentatorja sta se ob tem spet vrnila k olimpijadi in besedam slovenske himne: »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, je lahko zapela Andreja Leški na olimpijadi,« je na edino možnost za prihodnost opozoril Žerdin.