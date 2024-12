Začenja se koledarska zima

Z zimskim solsticijem se bo danes dopoldne ob 10.21 po srednjeevropskem času, začela koledarska zima. In tudi vreme je te dni marsikje prav zimsko. Ponekod je snežilo že v petek, po napovedih vremenoslovcev pa se bo tudi v nedeljo in v noči na ponedeljek meja sneženja na Notranjskem in na jugovzhodu države spustila do nižin.

»V noči na ponedeljek bo v notranjosti države snežilo, le na skrajnem vzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. Več padavin bo v južni polovici Slovenije. V ponedeljek se bo jasnilo, ponekod bo pihal severnik. V torek kaže na sončno in vetrovno vreme. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo pihal okrepljen severnik,« napovedujejo na Agenciji za okolje.

Težišče padavin se bo nahajalo na jugovzhodu države, padavine pa bodo do ponedeljkovega jutra povsod ponehale. Kot kaže, obstaja verjetnost, da bodo ponekod po Sloveniji imeli bel božič.

V petek je ob prehodu hladne fronte sneg pobelil gorski svet severne Slovenije ter višje ležeče predele južne Slovenije, kjer je večinoma padlo okoli pet centimetrov snega. Največ novega snega, dobrih 30 centimetrov, je padlo na Vršiču, Voglu in Zelenici. Skupna višina snežne odeje je največja na Kredarici, kjer je 55 centimetrov snega, in na Zelenici, kjer je bilo v petek zvečer točno pol metra snega.

Začetek koledarskih letnih časov določa lega Sonca glede na ravnino nebesnega ekvatorja. Ko Sonce doseže največji negativni odklon od ravnine nebesnega ekvatorja, se začne zima. Zimski solsticij oz. zimski Sončev obrat prinaša najkrajši dan v letu in najdaljšo noč. Za tem datumom se bo svetli del dneva začel daljšati.

Koledarska zima bo trajala do pomladanskega enakonočja, ki bo v letu 2025 nastopilo 20. marca dopoldne. Takrat se bo začela koledarska pomlad.

Medtem pa se je meteorološka zima začela že 1. decembra. Z vidika meteorologije so namreč na severni polobli najhladnejši trije meseci v letu december, januar in februar.