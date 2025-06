Začetek meteorološkega poletja: že danes 30 stopinj Celzija

Danes se začenja meteorološko poletje. Po daljšem obdobju razmeroma svežega vremena se je zadnje dni ogrelo, danes pa bi lahko ponekod prvič letos namerili 30 stopinj Celzija. Nedelja bo najtoplejši dan tega konca tedna, prihodnje dni bodo temperature malo nižje, je povedal meteorolog na Agenciji RS za okolje Andrej Velkavrh.

Danes bo sončno, popoldne bo predvsem na severu nekaj zmerne oblačnosti. Ob severni meji ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, pravijo na Arsu. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako povečini sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Vremensko dogajanje tako letos povsem sovpada z nastopom meteorološkega poletja. Prihodnje dni bodo sicer temperature nekoliko nižje od današnjih, proti koncu prihodnjega tedna pa bi temperature zopet lahko narasle, verjetno še za kakšno stopinjo več kot danes, je dejal Velkavrh.

Zelo toplo je ta konec tedna tudi v hribih, ob visokem UV indeksu sredi dneva pa pristojni opozarjajo vse, naj poskrbijo za zaščito kože z oblačili in sončno kremo, uporabljajo naj sončna očala in pokrivala ter skrbijo za zadostno hidracijo.

Meteorološko poletje traja od začetka junija do konca avgusta, koledarsko poletje pa se bo začelo s poletnim solsticijem 21. junija in letos končalo 22. septembra zvečer, ko se bo začela koledarska jesen.

V Sloveniji je bilo po podatkih Agencije RS za okolje lansko leto najtoplejše v zadnjih 75 letih, hkrati pa tudi nadpovprečno namočeno ter skromno s snegom. Lansko leto je postreglo tudi z najtoplejšim dnevom v zgodovini meritev. To je bil 22. julij, ko je globalna povprečna temperatura znašala 17,6 stopinje Celzija.