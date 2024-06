Tuji pohodniki zaradi nevihte in snega obtičali na Doliču

Po zadnjem tednu maja z bolj muhastim vremenom je malce lepša napoved za začetek junija in meteorološko poletje na zunanje aktivnosti privabila več ljudi, čemur je sledilo tudi večje število intervencij, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Kot so zapisali na svoji facebook strani, so imeli sedem intervencij, od tega štiri helikopterske v enem dnevu.

Ob tem so pojasnili, da se pri helikopterskem reševanju sočasno na pomoč peš odpravijo tudi gorski reševalci z lokalnih gorskih reševalnih služb.

Policija opozarja na previdnost v gorah in večjo odgovornost, predvsem pa na pripravo na turo, ki naj poleg informiranosti o turi, obvezno vključuje tudi upoštevanje vremenske napovedi in ustrezno opremo. V visokogorju je namreč še sneg. Že kar nekaj časa pa v gorah prihaja tudi do vremenskih preobratov, ki so napovedani že vnaprej.

FOTO: PU Kranj

Reševanje na Prisojniku

Eno od zahtevnih reševanj je potekalo izpod okna na Prisojniku. Tja so se po klicu odpravili reševalci dežurne ekipe GRS na Brniku. Poškodovanko so lokalni reševalci GRS Kranjska Gora uspeli izvleči ter jo z zdravnikom helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) oskrbeli. »Poškodovanko smo z elektromotorno vitlo dvignili iz stene ter jo prepeljali do Erjavčeve koče, kjer sta jo prevzela zdravnik GRS in tehnik HNMP. Kot so pojasnili s PU Kranj, je bila pohodnica neustrezni opremljena, zato ji je zdrsnilo na snežišču, padla je v skalno odprtino in se telesno poškodovala. Klasični del reševanja so opravili gorski reševalci na tleh, helikopterskega ekipa pa v zraku. Gre za isto območje, kjer je reševanje neustrezno opremljenih pohodnikov potekalo že pred nekaj dnevi (pod »oknom«). V reševanju je s prevozom gorskih reševalcev na kraju pomagal tudi vojaški helikopter, so pojasnili s kranjske policije uprave.

Sočasno smo sprožili tudi akcijo na Mali Mojstrovki, poškodovanko je že v vmesnem času pobral helikopter Slovenske vojske z lokalnim gorskim reševalcem GRS Kranjska Gora. Prepeljali so jo v SB Jesenice.«

Posvet za delo v steni - ekipa GRS in posadk helikopterja SV in LPE v času reševanja pod oknom Prisojnika. FOTO: GRZS/Facebook

Preko navigacije pa so štirje tuji državljani poslali SOS signal na ReCO Nova Gorica. Šlo je za okolico koče na Doliču, kjer so tuji pohodniki obtičali zaradi nevihte in snega, ki sta jim onemogočila varen sestop. Vsi štirje so bili nepoškodovani, a premoči, posadka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na Brniku ob pomoči gorskih reševalcev GRS Bovec prepeljala v Trento. Kot so navedli s PU Kranj, so bili pohodniki neustrezno opremljeni, omagali so po nevihti, koča pa je bila še zaprta.

Še eno reševanje pa je bilo na Šmarni gori, ko je otrok padel z igral in se poškodoval. Prisotni gasilci so ga oskrbeli, pomagali so gorski reševalci GRS Ljubljana. Gorski reševalci z dežurne ekipe GRS na Brniku so ga s posadko LPE preložili na heli vrečo in dvignili z vitlo v helikopter Slovenske policije.