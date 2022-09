Kot prva sta na sodišču spregovorila Uroš Rotnik in Bojan Brešar

V nadaljevanju preberite:

Na celjskem sodišču se je kljub zahtevi obrambe za preložitev začelo sojenje vpletenim v zadevo okoli preplačane investicije v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), med katerimi je tudi tedanji prvi mož Teša Uroš Rotnik.

Potem, ko so konec avgusta štirje specializirani državni tožilci predstavili del zajetne obtožnice, ki desetim fizičnim in dvema pravnima osebama očita zlorabo položaja ter pomoč pri domnevnih nepravilnostih pri več poslih, povezanih z gradnjo bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in ko je predsednica sodišča Petra Giacomelli zavrnila vse zahteve obrambe za izločitev sodnice Mojce Turinek, sta na celjskem sodišču kot prva svoj zagovor podala prvoobtoženi v zadevi Teš 6 Uroš Rotnik, nekdanji direktor, in takratni vodja projekta Bojan Brešar.

Oba sta pojasnjevala podrobnosti v zvezi z nabavo merilno-analitičnega sistema na bloku pet in šest, katerega vrednost je iz 50.000 zrasla na dobrih 300.000 evrov, samo pri tem poslu pa naj bi Rotnik pridobil 45.000, Brešar pa 30.000 evrov premoženjske koristi. Skupaj pa naj bi Rotnik pri gradnji bloka šest, tako mu očita obtožnica, pridobil najmanj 937 tisoč evrov premoženjske koristi.