Po milijon evrov v manjšinski sklad

»Končno smo z mrtve točke premaknili delovanje skupnega sklada, ki sta ga ustanovili slovenska in madžarska vlada,« je med drugim dejal predstavnik madžarske vlade Ferenc Kalmár, ki ga je danes v Ljubljani gostil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Vsaka od obeh vlad bo skladu letos zagotovila milijon evrov za razvojne projekte na obmejnem območju, kjer živita obe manjšini.

Predstavnika obeh držav sta v okviru srečanja slovensko-madžarske komisije podpisala sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine na Madžarskem in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Ferenc Kalmár, ministrski komisar za razvoj sosednjih politik madžarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino, je poudaril, da so našli odgovore za vsa vprašanja, ki zadevajo tako slovensko skupnost, ki živi v Porabju, kot madžarsko skupnost v Prekmurju. Po njegovem pričakovanju se bodo zanje življenjske okoliščine v prihodnje izboljšale. »Gre za prizadevanja za izboljšanje cestne infrastrukture in kanalizacije v več slovenskih porabskih vaseh. V Pomurju, kjer živi madžarska manjšina, pa želimo spodbuditi delovanje vzorčne kmetije,« je navedel. Pri slednjem gre za podporo razvoju kmetijstva in pridelave hrane s prenosom znanj, izkušenj, tehnologij in organizacijskih pristopov. »Dali smo tudi pobudo za vzpostavitev avtobusne povezave Budimpešta-Lenti-Lendava,« je dodal.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je podčrtal pomen sodelovanja znotraj evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki utrjuje tudi prijateljstvo in sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko. Omenil je, da so od načrtovanih točk uresničili že 25 in da so danes obravnavali 40 novih pobud na različnih področjih. Zatrdil je, da je obmejni prostor dragocen, saj se prek njega narodi med seboj lahko povezujejo.

Kot so še sporočili z ministrstva, se je slovenska stran poleg tega zavzela tudi za zagotovitev študija slovenskega narodnostnega programa za vzgojiteljice, za posebno skrb in večjo finančno podporo Radiu Monošter, za zagotovitev sredstev za zaposlitev referenta za turizem in mladinske zadeve ter za povečanje sredstev za Državno slovensko samoupravo in Zvezo Slovencev na Madžarskem.

Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth je sicer lani, ob podpisu sporazuma predsednika vlade Roberta Goloba z manjšinskima poslancema, napovedal, da v okviru največjega manjšinskega projekta med Slovenijo in Madžarsko Pomurje-Porabje pričakujejo v petih letih 25 milijonov evrov s slovenske strani in 25 milijonov evrov z madžarske strani. Tokratnega sporazuma pa ni želel komentirati.