Ministrica: Koper bo dobil nove zgodovinske table

»Smo zelo blizu rešitve,« je v zvezi s koprskimi zgodovinskimi tablami dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki jo je danes v Kopru gostil župan Aleš Bržan. Table z zgodovinskimi imeni koprskih trgov in ulic so trenutno – zaradi odločbe inšpektorata za kulturo in medije o odstranitvi – protestno narobe obrnjene.

Koprska občina je vse od leta 2017 postopno nameščala table z nekdanjimi imeni ulic in trgov – ta so v istrobeneščini, italijanskem narečju, in v zlatorumeni barvi, da bi se ločile od uradnih rdečih dvojezičnih tabel. Stara imena so povzeli po seznamu, poimenovanem po nekdanjem občinskem svetniku Giovanniju Martissi Carbonaju iz leta 1884, ki velja za prvo poimenovanje koprskih ulic in trgov.

Zakaj so table zdaj obrnjene

Na inšpektoratu za kulturo in medije, ki deluje v okviru ministrstva za kulturo, pa so na podlagi prijave od koprske občine zahtevali, naj bodo besedila na tablah enakovredno navedena v slovenščini in italijanščini, saj sta to uradna jezika na območju koprske občine. V nasprotnem primeru pa jih je treba odstraniti; podaljšani rok, ki ga je določila inšpekcija, se je iztekel 23. avgusta. Na koprski občini so se odzvali tako, da so table obrnili.

Zgodovinske table je zaradi odločbe inšpekcije protestno dala obrniti koprska občina. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Kot je pred kratkim poudaril poslanec Felice Žiža, ki predstavlja italijansko narodno skupnost, gre za zgodovinska imena, ki so neprevedljiva v slovenski jezik. Po njegovih besedah so predstavnikom ministrstva za kulturo že od lanske jeseni neuspešno pojasnjevali, za kaj gre pri tem poimenovanju – da ne gre za preimenovanje, ampak za osvetlitev preteklosti mesta. Prav tako se jim z inšpektoratom ni uspelo dogovoriti o razmerju med velikostjo črk samega poimenovanja in dodane razlage (da gre za zgodovinsko ime), navedene v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Prepričan je, da nasprotovanje tablam izhaja iz nerazumevanja specifike istrskega prostora.

Nove table že v nekaj tednih?

Ministrica je izrazila zadovoljstvo z zavzemanjem koprske občine, da ji je mar za preteklost in podobo multikulturnosti tega prostora. Dodala je tudi, da se bodo problematike lotili sistemsko – primorski poslanci iz koalicijskih vrst so namreč vložili pobudo za spremembo zakona o javni rabi slovenščine, da bi dosegli, da se zgodovinskih krajevnih imen ne prevaja. To je sicer neuspešno že pred tem, v okviru sprememb, ki jih je letos spomladi predlagalo kulturno ministrstvo, poskušala Obalna samoupravna italijanska skupnost.

Titov Trg ali Piazza Tito se je nekoč imenoval Piazza del Duomo. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Zadovoljstvo nad pogovorom s kulturno ministrico je izkazal tudi koprski župan Aleš Bržan, saj mu je sogovornica obljubila podporo pri obnavljanju in ohranjanju izjemno bogate koprske kulturne dediščine.

Koprski podžupan Mario Steffe je v imenu italijanske narodne skupnosti dodal, da mu ministričine besede vlivajo upanje, da bodo nove koprske table, s katerimi se bo strinjala tako lokalna skupnost kot inšpekcija,ponovno postavljene v prihodnjih nekaj tednih.