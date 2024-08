Zagorjani niso pozabili na svojega Ladka Korošca

V nadaljevanju preberite:

Koroščev opus sestavlja 78 vlog v 77 operah. Leta 1954 je bila v ljubljanski operi premiera opere Sergeja Prokofjeva Zaljubljen v tri oranže, s katero je ansambel odpotoval tudi na Nizozemsko. Kasneje, leta 1957, je to opero skupaj s Prodano nevesto in Soročinskim sejmom v Ljubljani posnel Philips. Posnetek je prejel veliko nagrado za najboljši posnetek leta. Korošec se je dogodka spomnil tudi v knjigi Na tista lepa pota: »V Ljubljano je prišla izvrstna ekipa, ki je iskala primerno dvorano za snemanje. Ni jim bila všeč akustika v Filharmonični dvorani, niti v Unionski, še manj v Operi in radiu. Odločili so se za telovadnico v Šiški. Tam so potem omenjene opere mojstrsko posneli.«