Zagorska tematska pot prek območij Nature 2000 v Tirani

Ustvarjalci Jadransko-jonskega programa Interreg V-B, bolj znanega pod imenom Adrion, ki je eden od instrumentov za izvajanje kohezijske politike EU, so na sedmem letnem forumu EUSAIR v Tirani gostili tudi Regionalno razvojno agencijo Zasavje. Ta se je foruma udeležila kot edini slovenski vodilni partner programa Interreg Adrion in je albanskim gostiteljem predstavila projekt Pronacul, ki je v Zagorje pripeljal četrt milijona evropskega denarja in šest območij Nature 2000 povezal v turistično tematsko pot.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je bila namreč kot vodilni partner v projektu uspešna na razpisu v 1,8 milijona evrov vrednem projektu šestih držav z jadransko-jonskega območja, namenjenem spodbujanju naravne in kulturne dediščine na zavarovanih območjih. Sofinancerski delež Evrope je vreden 1,5 milijona evrov.

Dobrljevo pod Čemšeniško planino. FOTO: Polona Malovrh

Forum za implementacijo Strategije Evropske unije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) v Tirani je potekal pod geslom Kulturna izmenjava EU – mladi – zrak in je bil »zasnovan kot dogodek z odličnimi možnostmi povezovanja in izmenjave izkušenj« in ki je ponudil tudi »priložnosti za predstavitev in izmenjavo najboljših praks«, kot pravi vodja projekta Pronacul Andraž Malovrh.

Projekt Pronacul so predstavili kot projekt, zasnovan na poteh »trajnostnih turističnih destinacij naravne in kulturne dediščine«, ki zagovarja odgovorni turizem ter »zelene« načine potovanj, zlasti pa pravilno rabo naravne in kulturne dediščine v turistične namene.

Predstavitev Pronacula je temeljila na doseženih rezultatih projekta, učinkih, izvedenih aktivnostih, bodočih aktivnostih ter pilotnih projektih s poudarkom na investicijah s posebnim inovativnim in demonstrativnim značajem. Med investicijami je tudi električni kombi, ki v edini zasavski občini, sodelujoči v projektu, v občini Zagorje ob Savi, povezuje območja Nature 2000 z Rudarskim muzejem Zagorje. Območja se raztezajo na 25 kvadratnih kilometrih, obiskovalce pa do njih enkrat tedensko brezplačno vozi električni kombi.