Zakaj funkcionarju manj nadomestila za malico kot uslužbencu

Zakaj dobi sodnik 3,52 evra regresa za prehrano na dan, njegov strokovni sodelavec, ki je javni uslužbenec, pa 4,94 evra (prihodnji mesec bo najverjetneje 6,12 evra)? To je le ena od točk, pri kateri funkcionarji niso enako obravnavani v primerjavi z javnimi uslužbenci, zaradi zastarele ureditve pa so razlike tudi med funkcionarji različnih organov. Da je zakonodaja iz leta 1990 popolnoma neustrezna, so se strinjale že številne vlade. A je ponavadi zmanjkalo politične volje za poseg v sistem.

Se spremembe vendarle obetajo?