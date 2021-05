Zakaj Igor Zorčič noče odstopiti?

V nadaljevanju preberite:



Predsednik državnega zbora Igor Zorčič bo igro, ki jo je začel po izstopu iz SMC, odigral do konca. Včeraj ga je koalicija pozvala k odstopu, ki naj bi ga po njenih zatrdilih podpiralo 47 poslancev. Zorčič ne želi ocenjevati, kakšna je verjetnost uspeha ponovnega glasovanja o njegovi razrešitev. Če ponovni poskus njegove zamenjave ne bo uspešen, je po njegovem mnenju čas za volitve.



»Tako ocenjujem, ker sta v državnem zboru samo še dve poslanski skupini, NSi in SAB, ki imata enako število poslancev, kot sta jih imeli po volitvah,« pravi in dodaja, da je čas za to, da volivci spet vzpostavijo razmerja sil skladno s svojo voljo. V članku lahko preberete tudi, zakaj vztraja na funkciji, za katero koalicija meni, da mu ne pripada več.