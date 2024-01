Zakaj je vodja poslancev Gibanja Svoboda opravil izobraževanje za nadzornika

Konec leta je Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, opravil izobraževanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb, in kot je razvidno iz registra prejemnikov, ki ga objavlja Planet GV, pridobil potrdilo, ki je pogoj, da jih vlada predlaga v imenovanje v te organe. Zakaj je Sajovic opravil izobraževanje, če zanj kot poklicnega funkcionarja velja prepoved opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava? Si po tem obeta katero od praviloma dobro plačanih funkcij?

»Ne zanima me ne delo v nadzornem svetu niti v upravnem odboru,« nam je zatrdil Sajovic in nadaljeval, da je razumevanje, kako deluje in razmišlja ter se izobražuje slovenski vodstveni kader na vseh nivojih vodenja v tej državi, zaradi želje po dobrem sodelovanju pomemben del njegove službe.

Poudaril je še, da je, ko je postal župan, tudi najprej opravil izpit za gasilca, pa ni želel biti poklicni gasilec. »Se mi je pa to zelo obrestovalo pri sodelovanju z njimi in pri številnih odločitvah,« je še dejal.