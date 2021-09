Zanikovalci obstoja novega koronavirusa vdrli v stavbo TV Slovenija

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Jure Kosec

Zanikovalci obstoja novega koronavirusa in nasprotniki cepljenja proti koronavirusni bolezni, ki že več mesecev pred stavbo TV Slovenija zahtevajo programski čas za predstavitev svoje resnice, so danes zvečer okoli 20.15 vdrli v studio TV Slovenija, kjer snemajo Dnevnik in Odmeve, so zapisali na spletni strani RTV Slovenija (MMC).Protestniki so razdeljevali tudi letake, v katerih zahtevajo »varne šole in fakultete brez nagobčnikov in brez pogojev PCT«. Po informacijah STA naj bi šlo za gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) pod vodstvom, ki sicer pred stavbo TV Slovenija tedensko protestirajo že od spomladi.Ob vdoru je morala posredovati policija, ki je približno 20 protestnikov odstranila iz stavbe.Kot poroča časnik Večer, je Svet delavcev RTV Slovenija ravno danes podal prijavo proti OPS na policijo, ki z večmesečnim protestiranjem pred stavbo TV Slovenija kršijo več členov zakona o javnem redu in miru. Policijo so pozvali, naj zaščiti zaposlene in izda članom gibanja prepoved približevanja RTV Slovenija in zaposlenim.V prijavi je tudi zapisano, da člani gibanja že od 14. maja nadlegujejo zaposlene in goste, na njih kričijo, jih verbalno napadajo in jih sprašujejo, zakaj spoštujejo ukrepe za omejevanje covida-19. Pri tem prek zvočnikov vzklikajo svoja znanstveno nedokazana prepričanja in motijo delovni proces zaposlenih na RTV Slovenija.