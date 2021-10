Zdravstveni inšpektorat in Furs zaostrujeta nadzor spoštovanja pogoja PCT

Zdravstveni inšpektorat RS in Finančna uprava RS (Furs) zaostrujeta nadzor spoštovanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), in sicer po vsej državi, so sporočili iz obeh organov. Furs je okrepljen nadzor začel že danes, zdravstveni inšpektorji pa bodo v okrepljenem številu na terenu ob koncu tedna.

Kot so pojasnili na Fursu, bodo z današnjim dnem posebno pozornost namenili preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT pri zaposlenih pri zavezancih za davek, prav tako bodo preverjali, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah.

»V okviru poostrenih nadzornih aktivnosti bomo še enkrat obiskali tudi zavezance, ki smo jih v preteklosti že preverjali. V primeru ponovno ugotovljenih kršitev bodo zavezanci takoj ustrezno sankcionirani z globami,« so še napovedali na finančni upravi.

Zdravstveni inšpektorat je medtem napovedal poostren nadzor pogoja PCT v soboto in nedeljo. Njegovi inšpektorji izvajajo nadzor predvsem v zdravstveni, vzgojno-varstveni ter vzgojno-izobraževalni dejavnosti, v dejavnosti higienske nege in nastanitveni dejavnosti s pripadajočo gostinsko ponudbo.

Nadzor nad spoštovanjem odlokov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 medtem lahko izvajajo različni inšpektorati in policija.

Sklep o poostrenem nadzoru nad spoštovanjem pogoja PCT so sicer sprejeli na četrtkovi seji inšpekcijskega sveta, ki jo je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Koritnik je kot predsednik inšpekcijskega sveta na seji poudaril, da trenutna zdravstvena situacija v zvezi z virusom od vseh zahteva nujne prilagoditve. »Inšpekcije morajo zato revidirati svoj plan dela ter ob običajnem delu opraviti še nadzore na podlagi vladnih odlokov, namenjenih zajezitvi širjenja okužb s koronavirusom,« so ga povzeli na ministrstvu.

»Če je skupen cilj normalizacija razmer, potem je treba poskrbeti za generalno in specialno prevencijo. Od inšpekcij zato pričakujem takojšnje intenziviranje vseh aktivnosti,« je še poudaril Koritnik, ki je ob tem še opozoril, da mnogi državljani, ki so se cepili, izražajo nezadovoljstvo nad situacijo. Kot je dejal, državljani izpostavljajo dejstvo, da so ravnali odgovorno, so se cepili ter spoštujejo vse ukrepe, vendar učinka ni.

Inšpekcijski organi so v zvezi s pogojem PCT v obdobju od 27. septembra do vključno 17. oktobra opravili nadzore v 6325 objektih oz. nad 16.306 osebami. Skupno število opravljenih nadzorov v zvezi z obvladovanjem covida-19 je bilo v omenjenem obdobju 8181, pri čemer je bil delež neskladnih objektov oz. lokacij sedemodstoten. Inšpektorji so izrekli 73 prekrškovnih sankcij, 432 opozoril po zakonu o prekrških, 14 upravnih odločb in 352 upravnih ukrepov.