Zaposleni še kar odhajajo z ministrstva za zdravje

Odliv kadrov z ministrstva za zdravje se še kar nadaljuje. Kot je slišati, je glavni razlog ta, da ne zdržijo več, ker ni pravih vizij, strategije dela ... Po naših informacijah zdaj na ministrstvo za finance odhajata mag. Vlasta Mežek, generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo, in Katja Lisec, ki je v stavbo na Štefanovi prišla kot vodja kabineta pri ministru Samu Fakinu. Medtem ko je Mežkova menda dobila odpoved (čakamo uradne odgovore), Katja Lisec menda odhaja prostovoljno. Sredi marca naj bi odšel tudi Mirko Stopar iz sektorja za zdravstveno ekonomiko – ta sodi pod direktorat za zdravstveno varstvo. Stopar se seli na ministrstvo za javno upravo, kjer je v preteklosti že delal kot generalni sekretar. V direktoratu za zdravstveno nego, ki ga kot v. d. vodi Nataša Vidnar, menda ostajajo le še trije zaposleni. Z ministrstva menda odhaja tudi Tina Jamšek, ki se je na ministrstvo vrnila z zdajšnjim ministrom, pred tem pa je delala na Združenju zdravstvenih zavodov. Med drugim je bila tudi četrta vodja ministrovega kabineta.

Na poročanje, da je dobil že šesto vodjo kabineta, zapustila ga je tudi tajnica, se je minister Danijel Bešič Loredan konec februarja odzval, da ob prevzemu ministrstva stanje ni bilo rožnato: »Zelo veliko je bilo zaostankov, zdaj so procesi prečiščeni, je pa res, da v delo ministrstva vpeljujemo principe iz gospodarstva: treba je delati, producirati in marsikdo tega ne zmore ali ni bil navajen.« Povedal je, da je največ težav v direktoratu za zdravstveno varstvo, ki je najbolj obremenjeno, saj tam potekajo ključne aktivnosti.

Za vodenje omenjenega direktorata je bil sprva predviden patolog Iztok Kos, ki ga je že tudi vodil kot vršilec dolžnosti. Za to mesto je tudi kandidiral, a je po zaslišanju na uradniškem svetu podal odpoved delovnega razmerja, vodenje direktorata pa je prevzela Mežkova, ki se je tudi prijavila na razpis in je imela podporo pri ministru, se je takrat govorilo. Zdaj te podpore očitno ni več.

Sicer pa je Bešič Loredan konec februarja glede kadrovskih rotacij dejal še, da je ključno, da je jedro ministrstva čvrsto – »to je 30 ljudi, ki res delamo 24/7«. Zanikal je konflikte in slabe odnose.

Kadrovsko postaja torej ministrstvo vse bolj osiromašeno, zato je toliko več prostora za sklepanje raznovrstnih svetovalnih pogodb. Na ministrstvu za zdravje in v organih v sestavi so jih v obdobju od 1. junija 2022 do 12. januarja 2023 sklenili 94, in sicer v znesku 1.068.694 evrov (z davkom).