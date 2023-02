Bešič Loredan: V delo ministrstva vpeljujemo principe iz gospodarstva

Minister je na današnji novinarski konferenci, ki je potekala na temo delovanja novega nacionalnega klicnega centra za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema glede hitrih kadrovskih rotacij v njegovem kabinetu – dobil je že šesto vodjo, dejal, da je zadnja vodja Katja Taljat dala odpoved sama. »Šlo je za zaposlitev na zaupanje, njeno osebno izbiro. Mi smo potem iskali nove možnosti in jih tudi našli.« Na ministrstvu je delala komaj dva dni.

Minister je pri tem spomnil, da je odločitev o tem, koga postavi za vodjo, njegova.

»Da, res je, v primerjavi s prej zdaj na ministrstvu delamo od sedmih zjutraj do sedmih zvečer. Tudi na kolegijih se veliko pogovarjamo. Nekateri kolegi so preobremenjeni, iščemo rešitve: marsikdo zdrži, marsikdo ne. Največ težav imamo v direktoratu za zdravstveno varstvo, ki je najbolj obremenjeno. Tam potekajo ključne aktivnosti, kaj narediti na primarni ravni, pripraviti morajo presek vseh koncesij za zadnjih 15 let itd.«

Če ministrstvo pripravlja reformo, ki ni bila izvedena 20 let, in če je naš namen letos pripraviti več kot deset novih zakonodajnih predlogov s kadrovsko kapaciteto, ki jo imamo, in ob vsem rutinskem delu, si lahko predstavljate, da je pritisk velik, verjetno največji, odkar deluje ministrstvo, ampak zadevo moramo izpeljati, je bil jasen Bešič Loredan.

Ključno po njegovem je, da je jedro ministrstva čvrsto – »to je 30 ljudi, ki res delamo 24/7«. Zanikal je, da bi bili tam konflikti in slabi odnosi.

Stanje na direktoratih je po njegovem stabilno, za tri direktorate potekajo razpisi.

Minister je spomnil, da ob prevzemu ministrstva stanje ni bilo rožnato: »Zelo veliko je bilo zaostankov, zdaj so procesi prečiščeni, je pa res, da v delo ministrstva vpeljujemo principe iz gospodarstva: treba je delati, producirati in marsikdo tega ne zmore ali ni bil navajen.«