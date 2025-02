Zaradi Jankovićeve podpore Vučiću odstopila komisija za Župančičevo nagrado

Milko Lazar, Alja Predan (predsednica), Pia Prezelj, Majda Širca, Rok Vevar, Nadja Zgonik in Maruša Zorec so danes sporočili, da spričo javne podpore in ponujene pomoči župana MOL Zorana Jankovića srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću protestno odstopijo s svojih položajev v komisiji za Župančičeve nagrade.

»Članice in člana komisije podpiramo množične državljanske proteste v Srbiji in nasprotujemo stališčem, ki so v popolnem nasprotju ne le z vrednotami Ljubljane – mesta heroja, temveč s humanističnimi vrednotami sploh,« so poudarili v sporočilu za javnost, ki ga je medijem posredovala predsednica komisije Alja Predan.

Župančičeve nagrade so najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture.