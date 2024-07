Zaradi neviht za del države velja oranžno opozorilo

V okolici Celja, Velenja in Slovenj Gradca je nastalo nekaj neviht, ki lahko povzročajo nalive, krajevno pa tudi točo, opozarja Agencija RS za okolje (Arso), ki je tudi danes za del države izdala oranžno opozorilo zaradi nevarnosti neviht. Velika verjetnost toče je v Ljubljani in okolici, na Koroškem, v Podravju ter savinjski regiji.

Po navedbah agencije se bo nevihtna aktivnost nadaljevala še nekaj ur, umirila pa se bo v noči na nedeljo. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Oranžno opozorilo zaradi neviht je izdala za osrednjeslovensko in štajersko regijo, ob čemer so možni lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piši vetra in udari strel.

Zaradi prihajajoče fronte in ogromne zaloge konvektivne energije se lahko na severovzhodu države v popoldnevu razvijejo močne nevihte, ki lahko prerastejo v krajevna neurja, opozarja portal Neurje.si.

Glavnina dogajanje bo sicer v Avstriji, se pa lahko nevihtne celice razvijejo tudi v Sloveniji, na Štajerskem, navaja portal. Nevihte bodo nato potovale v smeri proti severovzhodu, kjer se bodo še okrepile. Predvsem ob meji z Avstrijo se lahko razvije kakšno krajevno neurje z debelo točo. Portal opozarja tudi na možen razvoj superceličnih neviht, saj so v spodnjih plasteh ozračja prevladovalo prevladovalo vijačenje vetrov.

Močna neurja prizadela Avstrijo in Nemčijo

Po močnih neurjih, ki so v petek prizadela Avstrijo, je tamkajšnja služba za napovedovanje vremena UBIMET sporočila, da je v enem dnevu zabeležila 190.000 udarcev strele, kar je največ letos. Neurja so prizadela tudi Nemčijo, najbolj prizadeta so bila območja v bližini Bodenskega jezera, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neurje v južni nemški zvezni deželi Bavarska je podiralo drevesa, poplavljalo ceste in kleti, padala je tudi toča. Najbolj prizadeto je bilo območje v bližini Bodenskega jezera in meje z Avstrijo.

Močno deževje je v petek povzročilo poplave tudi na Spodnjem Saškem na severu Nemčije. Poplavljene so bile številne kleti in ceste. Največ dela so imele reševalne službe v okrožju Grafschaft Bentheim ob meji z Nizozemsko.

V Avstriji v zvezni deželi Predarlsko v bližini Bodenskega jezera je neurje podiralo drevesa, odnašalo strehe s hiš in poplavljalo ceste. Zaradi velike količine vode, ki se je stekala v Ren, so oblasti preventivno onemogočile dostop do reke.

Nekatere ceste v sosednji zvezni deželi Tirolska, ki so jih v petek zasuli plazovi, so danes znova odprli.

Tudi v zvezni deželi Štajerska so neurja povzročila poplave in podirala drevesa. Iz sosednje Koroške so poročali, da so reševalne službe na več jezerih reševale ljudi, ki zaradi močnih valov niso mogli doseči obale.