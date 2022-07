Zaradi požara na Krasu bo Slovenija za pomoč zaprosila Solidarnostni sklad EU

Ministrstvo za obrambo bo po besedah državnega sekretarja Damirja Črnčeca po sklepu vlade pripravilo oceno škode zaradi požara na Krasu. Nato pa bo Slovenija za pomoč zaprosila Solidarnostni sklad EU, kar je doslej storila že trikrat po poplavah in enkrat po žledolomu. Sredstva bi lahko dobili, če bo prag škode dosegel 279 milijonov evrov. Na vprašanje, koliko denarja bi iz omenjenega sklada lahko dobili, pa je Črnčec odgovoril, da smo doslej prejeli od 7,5 do 18 milijonov. Sredstva so namenjena popravi infrastrukture.

»Do sredine septembra bomo pripravili celovit načrt ocene škode ter začeli vse postopke, da se vsem, ki jih je požar prizadel, ta škoda povrne,« je navedel Črnčec.

S spremembo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pa naj bi razrešili tudi vprašanje izplačila nagrad prostovoljnim gasilcem oziroma vsem, ki so bili aktivirani v veliki naravni nesreči. Osnovni pogoj bo aktiviran državni načrt. Na ministrstvu za obrambo pa bodo po njegovih besedah pripravili tudi razrez kriterijev, kdaj in kako se bodo nagrade lahko izplačale.

Spremembe naj bi ministrstvo za obrambo pripravilo do konca avgusta, vlada pa naj bi ga nato v parlamentarni postopek poslala po nujnem postopku.