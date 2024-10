Štajerska avtocesta znova prevozna

Štajerska avtocesta, ki je bila zaradi sumljivega predmeta zaprta med Slivnico in Rogozo v obe smeri, je znova prevozna. Policisti in kriminalisti so sumljivi predmet ustrezno pregledali ter ugotovili, da ne predstavlja nevarnosti za življenje ali premoženje ljudi, so sporočili s PU Maribor.

Trenutno si na kraju ogledujejo dogodek in zbirajo obvestila, so dodali.

PU Maribor je bila o sumljivem predmetu pod nadvozom avtoceste na tem odseku obveščena ob 11.40.

Policisti so na kraju izvedli ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi ter zbirali potrebna obvestila, so še sporočili.

Voznike motornih vozil na omenjeni relaciji avtoceste so policisti prosili, da upoštevajo obvestila Darsa o obvozu, navodila policistov in postavljeno prometno signalizacijo.

Prometnoinformacijski center je priporočal obvoz po regionalni cesti med Rogoznico in Slivnico v obe smeri. Na avtocesti so zaradi zapore nastajali zastoji od počivališča Maribor vzhod proti Rogozi.