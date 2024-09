ZD za študente ne bodo pripojili ZD Ljubljana

Na pobudo treh koalicijskih strank Svobode, SD in Levice ministrstvo za zdravje v novelo zakona o zdravstveni dejavnosti po zaključku javne obravnave ne bo vključilo sprememb, ki določajo pripojitev Zdravstvenega doma (ZD) za študente Univerze v Ljubljani k Zdravstvenem domu Ljubljana, so sporočili iz omenjenih strank.

»Z ministrstvom za zdravje se strinjamo, da študentski zdravstveni dom Univerze v Ljubljani predstavlja odstop od siceršnje ureditve, po kateri je primarna raven zdravstvenega varstva dolžnost samoupravnih lokalnih skupnosti,« so v skupnem sporočilu za javnost poudarili pri Svobodi, SD in Levici.

Kljub temu ZD za študente v Ljubljani po njihovih navedbah že vrsto let zagotavlja ključne preventivne zdravstvene storitve, prilagojene specifičnim potrebam študentske populacije, ki so tako bolj dostopne in bolje urejene kot v drugih slovenskih univerzitetnih središčih.

Te storitve vključujejo sistematske preglede, cepljenja, zobozdravstvene storitve, psihiatrijo in druge preventivne programe, ki so bistvenega pomena za zdravje študentov in študentk, so poudarili. »Veseli nas, da tako študentski zdravstveni dom Univerze v Ljubljani ostaja samostojna institucija. Bolj sistematičen način zagotavljanja zdravstvenega varstva študentske populacije, tudi v drugih univerzitetnih mestih in njihovi okolici, pa je izziv, ki nas čaka v prihodnje,« so še sporočili.

Pripojitvi ZD za študente k ZD Ljubljana so v sredo nasprotovanje izrazili na Univerzi v Ljubljani ter v Študentski organizaciji Slovenije in Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Omenjeno pripojitev je predvidel 42. člena predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je v javni razpravi do 16. oktobra. Kot predvideva predlog, bi ZD za študente s 1. julijem 2025 prenehal delovati kot samostojni javni zdravstveni zavod, mandat direktorja in članov sveta zavoda pa bi prenehali. Njegovi zaposleni pa bi se zaposlili v ZD Ljubljana.