Zdaj že nekdanji minister zdrsnil tudi na lestvici

V zadnjem barometru pred parlamentarnimi počitnicami so bili sodelujoči v raziskavi javnega mnenja, ki jo za Delo izvaja Mediana, bolj kritični do dela vlade in državnega zbora, kot so bili junija. Razmerja med strankami pa se niso bistveno spremenila.

V poizvedbi, ki je potekala med 3. in 6. julijem, torej preden je premier Robert Golob sporočil, da je prišlo do razhajanj glede pogledov na javno zdravstvo med njim in Danijelom Bešičem Loredanom, je delo vlade kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenila slaba četrtina od 706 anketiranih. Junija jih je bilo skoraj 28 odstotkov. Kot negativno ali zelo negativno pa ga je označilo nekaj manj kot 42 odstotkov respondentov (junija 40 odstotkov). Za dober odstotek se je zvišal delež tistih, ki so srednje zadovoljni z izvršilno vejo oblasti (31,7 odstotka).