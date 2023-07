Večina podpira prispevek glede na dohodek

V nadaljevanju preberite:

Kot zgodovinski dan so predstavniki koalicije te dni označevali preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek, ki se bo po novem stekal v zdravstveno blagajno in ne več k zasebnim zavarovalnicam. Anketa, ki jo je za Delo izvedla Mediana, kaže, da bolj malokdo verjame, da se bo zaradi tega dostopnost do zdravstvenih storitev izboljšala.

Sprememba zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po kateri se bo od 1. januarja 2024 po 35 evrov na mesec zbiralo na računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je prelomnica v skoraj 20 letih prizadevanj po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja v obliki, kakršna je zdaj. Hkrati je bila to ena od koalicijskih zavez in prva poteza, ki naj bi bila del zdravstvene reforme pod vodstvom pravkar odstopljenega ministra Danijela Bešiča Loredana. A večina si od tega prav veliko ne obeta, tako bi lahko sklepali po odgovorih iz raziskave javnega mnenja, ki jo je Mediana izvedla od 3. do 6. julija med 706 polnoletnimi prebivalci, ki predstavljajo reprezentativen vzorec za Slovenijo.