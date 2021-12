Zdravniki svarijo pred uničevanjem in privatizacijo javnega zdravstva

Fides, sindikat zdravnikov in Zobozdravnikov Slovenije, je na vlado in poslance naslovil javni poziv v katerem zahtevajo takojšnje ukrepe za ohranitev javnega zdravstva. »Bližajoče volitve in epidemija ne moreta biti izgovor, da se nemudoma ustavi dokončni razkroj javnega zdravstvenega sistema,« so zapisali.

Opozorili so, da ne morejo več »ravnodušno opazovati sistematičnega rušenja javnega zdravstvenega sistema in kršenja osnovnih bolnikovih pravic, ki izgubljajo bitko v nedopustno dolgih čakalnih vrstah«. Menijo, da javno zdravstvo postaja plen privatizacije, zasebniki pa prežijo na bolnike, ki jih ogrožajo dolge čakalne vrste.

Državni sekretar odhaja k zasebnikom

Da »politika ni le nemi opazovalec, ampak celo protagonist razkroja javnega zdravstva in divje privatizacije« potrjuje tudi informacija, da državni sekretar Robert Cugelj odhaja na vodstveno funkcijo v Diagnostični center Bled, ki je druga največja zasebna zdravstvena ustanova v državi, so spomnili. Na Cugljev odziv na naša vprašanja še čakamo.

Državni sekretar Robert Cugelj gre domnevno z ministrstva k zasebnikom. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Že pred desetletji smo izgubili javni zobozdravstveni sistem, trenutno smo priča zlomu primarnega zdravstva, erozija pa se vse bolj čuti na sekundarnem in terciarnem nivoju,« opozarjajo zdravniki, ki svarijo, da nastajajočemu zasebnemu zdravstvenemu sistemu ni mar za bolnike, temveč le za dobiček, »ki se kuje z najenostavnejšimi pregledi in posegi.«

Zdravniki zahtevajo takojšnje spremembe, ki bodo omogočile obstoj in razvoj javnega zdravstvenega sistema ter preprečile odhod zdravnikov v tujino in v zasebni sektor. Menijo, da je povečanje plač zdravnikom edina možna rešitev za nastalo situacijo.