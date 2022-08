Zdrs predsednika vlade na medijskem parketu

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dneh v Sloveniji odmeva prestop novinarke uglednega raziskovalnega portala Necenzurirano Vesne Vuković v največjo vladno stranko Gibanje Svoboda, kjer je prevzela vodenje odnosov z javnostmi in komuniciranja.

Tu se dogajanje v zvezi s portalom ne konča. Predsednik vlade Robert Golob je javnost razburil z izjavo, da je Primož Cirman, odgovorni urednik Necenzurirano, eden najboljših, če ne celo najboljši raziskovalni novinar v Sloveniji. Pa še: »Če bo kdaj to želel, ga vzamem v službo kamorkoli.« Cirmanova žena, Petra Bezjak Cirman, bo 16. avgusta na predlog Roberta Goloba prevzela funkcijo vršilke dolžnosti direktorice vladnega urada za komuniciranje Ukom. Tomaž Modic, sodelavec Cirmana in Vesne Vuković, pa je na predlog Gibanja Svoboda postal strokovni sodelavec preiskovalne parlamentarne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja volilne kampanje strank pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami.

Ob citirano izjavo premiera Roberta Goloba se je spotaknila dr. Mojca Pajnik, raziskovalka na Mirovnem inštitutu in predavateljica na FDV: »Od oblasti, ki se zaveda svoje odgovorne vloge, bi pričakovali drugačen diskurz, namreč da so omenjeni novinarji dragoceni tam, kjer so. Da jih ne vidi kot svojih sodelavcev, ampak kot novinarje, ki opravljajo zelo pomembno demokratično vlogo v družbi.«