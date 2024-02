Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov izrazilo podporo Fidesu

V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije podpirajo Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pri izvedbi stavke. Prepričani so, da je treba sprejete in podpisane dogovore spoštovati. »Živimo pa v situaciji, ko se podpisanih dogovorov ne drži vlada,« so opozorili v sporočilu za javnost.

Pri tem so poudarili, da ne morejo vplivati na delo svojih članov. Vsak od njih se tako samostojno odloča, kako bo delal v času stavke.

»Smo društvo, in ne sindikat. Tisti, ki delamo s koncesijo, smo pomemben del javnega zdravstva. Že dolgo opozarjamo na dejstvo, da naše javno zdravstvo ni tako, kot bi si ga zaslužili naši pacienti. Je povsem unikatno za razvito Zahodno Evropo, po kateri se zgledujemo in bi ji želeli biti enaki. Pacienti so pri našem delu in v naših ordinacijah vseeno osrednji deležnik,« so navedli.

Prepričani so, da so za približanje slovenskega javnega zdravstva razvitim zahodnoevropskim zgledom potrebne hitre in učinkovite rešitve. Med njimi so izpostavili, da bi moral imeti pacient svobodno izbiro zdravnika in zobozdravnika, ki ga bo obravnaval.

Zdravniki in zobozdravniki morajo imeti po prepričanju združenja svobodo izbire, kje in v kakšnem pravnem položaju bodo delali – kot zaposleni zdravnik, zasebnik, svobodni ponudnik zdravstvenih storitev ali kako drugače.

Že dolgo opozarjamo na dejstvo, da naše javno zdravstvo ni tako, kot bi si ga zaslužili naši pacienti, opozarjajo zasebniki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Menijo, da je treba koncesije in plačevanje po programih ukiniti. »Za javno zbran denar lahko storitve izvaja vsak zdravnik ali zobozdravnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Denar sledi pacientu. Storitve, ki spadajo v obseg pravic iz javnega zdravstva, zavarovalnica plača tistemu, ki jih je ustrezno strokovno opravil,« so poudarili. Zavzeli so se tudi za konkurenco zdravstvenih zavarovalnic.

»Pričakujemo uspešno končanje stavke, kar bo kupljen čas za nujne spremembe. V nasprotnem primeru bo javnega zdravstva, kot si ga pacienti v evropski državi Sloveniji zaslužijo, kmalu konec,« so opozorili.

Sindikat Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stavko so napovedali decembra lani zaradi neuresničenih vladnih zavez iz predhodno podpisanih sporazumov.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je medijem danes povedala, da sta se strani dogovorili, da umirita žogico, preučita gradiva, do takrat pa ne dajeta informacij glede poteka pogajanj. Na vprašanje, ali je dogovor možen, je odgovorila, da je dogovor vedno možen.