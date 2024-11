Že v četrtek lahko zapade do 20 centimetrov snega

Slovenijo bosta prešli dve dokaj izraziti vremenski motnji – prva v sredo in druga v noči na petek. Pred prihodom prve hladne fronte, ki ne bo prinesla večjih sprememb, bo z okrepljenim jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, sam prehod pa bo potekal dokaj hitro zato lahko pričakujemo le kakšno kapljo dežja, navaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Predvidoma bo po Sloveniji povečini padlo le od 5 do 15 mm padavin, meja sneženja se večinoma ne bo spustila pod 1000 m nad morjem. Ohladitev bo sledila popoldne, ko bodo padavine večinoma že ponehale in bo najbolj občutna predvsem v višinah. V gorah bo predvidoma temperatura v sredo v 12 urah padla za več kot 10 stopinj.

Drugače bo ob prehodu druge vremenske motnje v noči na petek. Že v četrtek čez dan bo nad južno Francijo nastalo ciklonsko območje, ki se bo zvečer prek severne Italije hitro pomaknilo proti severnemu Jadranu in vse bolj vplivalo tudi na vreme v Sloveniji. Ker bo ozračje razmeroma hladno, se bo meja sneženja v prvi polovici noči na petek v notranjosti Slovenije večinoma spustila do nižin. Do petka zjutraj bo po nižinah predvidoma zapadlo od 5 do 10 centimetrov, v hribovitem svetu pa lahko zapade tudi od 10 do 20 centimetrov snega. Kot kaže, bodo padavine močnejše v južni Sloveniji, zato bo verjetno na Kočevskem zapadlo več snega kot na Gorenjskem, še navaja Arso.

Nevarnosti žleda predvidoma ne bo nikjer, vseeno pa je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema. Najbolj mrzlo bo nato sobotno jutro, ko bodo temperature večinoma med -5 in -10 °C, zimski pridih pa ne bo trajal dolgo, saj se bo od nedelje naprej postopoma spet topleje in sneg po nižinah bo skopnel.

Prognostik agencije za okolje Blaž Šter ob tem opozarja: »Vreme v prihodnjem tednu zagotovo ne bo dolgočasno. Vremenskim modelom se malo meša. Za zdaj jih ne jemati še preveč zares. Vsekakor pa prihaja ohladitev.«