Zemljišče hotela Zlatorog še vedno prazno, februarja predvidoma nova mediacija

Na parceli novega hotela Zlatorog v Ukancu, enega izmed osrednjih načrtov Damiana Merlaka v Bohinju, se še vedno nič ne dogaja, čeprav bi ga po načrtih morali odpreti že pred več kot letom dni. Projekt je ustavil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je vložil tožbo, saj je ob preverjanju statusa ugotovil, da je kmetijsko zemljišče na obmučju načrtovanega hotela v lasti države. Kot so nam povedali na skladu, je ponovno srečanje za mediacijo predvideno februarja, pričakovanja skupine Alpinia pa so velika, kajti brez tega zemljišča v velikosti 26.000 kvadratnih metrov projekta ne morejo izpeljati. »Gre za zemljišča, ki prinašajo ključno dodano vrednost našemu namestitvenemu objektu in brez katerih si enostavno ne znamo predstavljati celovite izkušnje, ki bi jo radi ponudili izbranim gostom,« poudarja direktor Jure Repanšek.