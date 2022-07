Zgroženi nad vladnim stališčem

»Na sindikalni strani smo zgroženi nad stališčem in izhodišči, ki jih je predstavila vlada,« se je po včerajšnjem sestanku z vladno pogajalsko skupino odzval Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pričakovali so, da bodo govorili o usklajevanju vrednosti plačnih razredov, v kar pa vlada letos ne namerava posegati, namesto tega ponuja draginjski dodatek 325 evrov za prejemnike minimalne plače. Sindikati ne izključujejo zaostrovanja.

»Že nekaj mesecev smo zelo jasno poudarjali, da je usklajevanje vrednosti plačnih razredov ena od prioritet. Znano je, kakšna je bila inflacija lani in da se vrednost plačnih razredov ni usklajevala od leta 2012,« je poudaril Počivavšek. Po njegovem mnenju je na vprašanje o ohranjanju kupne moči treba odgovoriti takoj.

»Ogorčeni smo tudi zato, ker gre za kršitev sklepa, ki smo ga skupaj sprejeli na prejšnji seji pogajalske komisije, in za kršitev zakona o sistemu plač v javnem sektorju,« je dodala Irena Ilešič Čujovič, podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

Pričakujejo, da bo vladna stran na naslednja pogajanja, ki bodo v ponedeljek, prišla z novimi izhodišči o usklajevanju vrednosti plačnih razredov, če ne bo, bodo začeli zbirati podpise v podporo stavkovnim aktivnostim.

»Vlada je do predstavnikov sindikalnih central nastopila zelo iskreno. Predstavili smo jim makroekonomska gibanja in negotove razmere,« je odgovorila Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, ki ocenjuje, da ni primerno, da se vrednost plačnih razredov usklajuje za letos. Vladni predlog je, da bi vsem javnim uslužbencem, ki so uvrščeni do 24. plačnega razreda, v katerem bruto plača znaša 1085 evrov, namenili draginjski dodatek v višini 325 evrov, in sicer v obliki poračuna regresa, pri katerem je bruto enak neto izplačilu, kar pomeni, da bi bil njihov regres 1400 evrov. Glede tega, ali je meja 24. plačni razred ustrezna, so se pripravljeni pogovarjati. Če se bodo razmere spremenile, bo vlada ukrepala z dodatnimi intervencijami, je napovedala ministrica.

Hkrati se vladna stran zavzema za to, da se vrednosti plačnih razredov uskladijo skupaj s sistemskimi spremembami in ponovnim vrednotenjem delovnih mest. O tem se lahko, po besedah Sanje Ajanović Hovnik, začnejo pogajati takoj, a za letos ne bo veljalo. »Ne želimo se ujeti v past leta 2018, ko se se javnim uslužbencem dodali plačni razredi in potem ni bilo dovolj javnofinančnega prostora za iskanje formule.«

Za cilj, ko naj bi se dogovorili o vseh sistemskih spremembah, so si določili april 2023, kar se zdi ministrici zelo optimistično.