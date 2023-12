Zlati red za zasluge Miranu Potrču in ginekološki kliniki

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je ob prihajajočem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, prvič v svojem mandatu podelila odlikovanja Republike Slovenije. Zlati red za zasluge sta prejela Miran Potrč (posmrtno) in Ginekološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Podelitev državnih priznanj predsednice republike Nataše Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Potrču zlati red za pokončno držo, kliniki za izjemen razvoj

Njegova vloga v slovenskem političnem prostoru je znatno presegala strankarske in ozke politične interese. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Miran Potrč, eden od najprepoznavnejših osebnosti slovenske politične pomladi, kot je zapisano v obrazložitvi, je odlikovanje prejel za izjemne zasluge pri osamosvajanju Slovenije in za odgovorno ter načelno politično držo.

Ginekološka klinika je priznanje dobila ob stoletnici delovanja za izjemen razvoj področja ginekologije in porodničarstva, ki se kaže v visokih dosežkih v skrbi za zdravje žensk in novorojencev, kakor tudi za mednarodno prepoznavnost in priznanje ljubljanske ginekološko-porodniške stroke.

Podelitev državnih priznanj predsednice republike Nataše Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Častni znak svobode Borutu Novaku, srebrni red Sovi

Častni znak svobode je posmrtno prejel Borut Novak, ki je aktivno deloval pri pripravah in izvedbi oborožene zaščite osamosvojitvenih procesov Republike Slovenije v obdobju od leta 1989 do leta 1991. Kot so zapisali v obrazložitvi, je sodeloval pri pripravah takratne slovenske milice za preprečitev prihoda udeležencev t. i. »mitinga resnice« v letu 1989. Bil je tudi organizator Manevrske strukture narodne zaščite na Dolenjskem in v Beli krajini s ciljem tajnih priprav oboroženega dela zaščite osamosvojitvenih procesov Republike Slovenije.

Podelitev državnih priznanj predsednice republike Nataše Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Srebrni red za zasluge je prejela Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), in sicer za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti Republike Slovenije ter za odlično sodelovanje na obveščevalno-varnostnem področju.

Med prejemniki medalje za zasluge tudi nogometaš Tavares ter skupini Kameleoni in Pankrti

Red za zasluge so prejeli dr. Maja Primic Žakelj, Srečko Šestan, mesečnik za poljudno naravoslovje Proteus, Smučarska zveza Slovenije in znanstvena revija Sodobna pedagogika.

Medaljo za zasluge so prejeli dr. Peter Gstettner, Karel Holec, Andrea Kovač, Erika Köleš Kiss, Metka Lajnšček, Marcos Tavares, Samo Pahor, mag. Marjetica Potrč ter glasbeni skupini Kameleoni in Pankrti.