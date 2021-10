Zmaga: ko poznaš kakovost in poreklo svojega mleka ali mlečnega izdelka

Odkar je slovenski mlečni sektor vključen v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«, je odločitev za potrošnike lažja. Le izbrati moramo mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Slovenska tradicija pridelave in predelave mleka je dolga in se je skozi desetletja uspešno razvijala. Imamo kmete, zadruge in mlekarne, ki delujejo v slogi in potrošnikom zagotavljajo kakovostno lokalno mleko in mlečne izdelke.

Vinko But, direktor Mlekarne Celeia, pojasnjuje: »Pri razvoju slovenske mlečne panoge je treba poskrbeti za usklajen razvoj tako pridelave kot predelave. Brez kmetij, ki pridelujejo kakovostno mleko, ni mlekarn in široke ponudbe izdelkov. Velja tudi obratno. Če ni mlekarn, potem ne more biti toliko uspešnih kmetij.«

Poreklo mleka bodisi svežega bodisi predelanega v mlečne izdelke je v shemi »izbrana kakovost« osrednjega pomena.

Preverjeno odlično!

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje izdelke višje kakovosti.

Prav shema »izbrana kakovost« je utrdila mesto slovenskemu mleku in mlečnim izdelkom na trgovskih policah. Pomembna prednost sheme je izvajanje rednih kontrol neodvisnih certifikacijskih organov pri pridelovalcih in predelovalcih mleka. To pomeni, da je mleko nadzorovano kot živilo in surovina. Z izvajanjem kontrole skozi celoten proces pridelave in predelave mleka imamo potrošniki garancijo znanega porekla in višje kakovosti.

Ključno pa je tudi, da se lokalno poreklo izdelkov usidra v zavest potrošnikov. Sonja Arlič, članica Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, izpostavlja: »Za kmete shema 'izbrana kakovost' pomeni večjo varnost pri pridelavi in prodaji mleka. Mlekarne imajo zagotovljeno kakovostno surovino. Kaj pa prednost za potrošnike? To, da kupiš mleko in mlečne izdelke z oznako 'izbrana kakovost – Slovenija' in točno veš, kaj ješ in od kod izvira tvoje živilo.«

Potrošniki lahko na določenih izdelkih ob znaku »izbrana kakovost – Slovenija« zasledimo tudi pripis »kmečki«. »Ta napis imajo lahko samo živila, ki so jih pridelovalci tudi predelali. Takšen primer je denimo sir, ki ga kmetje proizvedejo iz svojega mleka. Napis je torej dodana vrednost za izdelke kmetov, dodatni kriteriji, ki jih morajo upoštevati, pa poleg kakovosti zagotavljajo tudi tradicionalno predelavo,« pojasnjuje Monika Ravnik, predsednica Združenja kmečkih sirarjev Slovenije.

Z izbiro izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniki kupimo kakovostno živilo. FOTO: MKGP

Dostopnost lokalnega svežega mleka in široke palete mlečnih izdelkov je plod sodelovanja vseh – od kmeta do potrošnika.

Prednosti za okolje in samooskrbo

Z izbiro izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniki kupimo kakovostno živilo. Pripomoremo tudi k ohranjanju stabilne pridelave in predelave slovenskega mleka višje kakovosti ter ne nazadnje k ohranjanju okolja in boljšemu varstvu živali.

»Slovenske mlekarne kot najpomembnejši in redni odkupovalec slovenskega mleka skupaj s svojimi pridelovalci zagotavljajo stabilno proizvodnjo in distribucijo zadostnih količin varnih in kakovostnih mlečnih izdelkov za trgovske sisteme, javne zavode in gostinski sektor,« opozarja Barbara Rupnik, samostojna svetovalka v strokovni službi Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije ter sekretarka Sektorskega odbora za mleko.

Potrošniki z nakupom izdelkov lokalnega porekla podpiramo pridelavo in predelavo mleka in mlečnih izdelkov v Sloveniji.

Kupujmo lokalno

To, da imamo vedno na voljo sveže lokalno mleko in široko paleto mlečnih izdelkov, ni samo po sebi umevno. Je plod sodelovanja vseh – od kmeta do potrošnika. In kaj lahko storimo potrošniki? Kupujemo kakovostno lokalno mleko in mlečne izdelke. S tem izkazujemo skrb za ohranjanje kakovostne hrane in urejenosti pokrajine, podpiramo pridelovalce in predelovalce ter zagotavljamo pogoje za nadaljevanje slovenske mlečne tradicije.