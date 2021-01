Zmeda ni pokvarila cepitvenih načrtov

»Z ministrstvom za zdravje smo sodelovali pri pripravi kampanje za spodbujanje cepljenja proti covidu-19, ki bo predvidoma v javnosti prihodnji teden,« je napovedal Samo Belavič Pučnik, predstavnik za stike z javnostjo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Minister za delo Janez Cigler Kralj je z dosedanjim potekom cepljenja zadovoljen.



Po ministrovih besedah cepljenje v socialnovarstvenih zavodih poteka po načrtu: cepljenih je bilo nekaj več kot 1800 zaposlenih in dobrih 8000 oskrbovancev. Skupaj s tistimi, ki so covid-19 že preboleli, je to 97 odstotkov vseh stanovalcev v domovih za ostarele. Od nekaj več kot 9000 zaposlenih v domovih pa jih je bilo okuženih slabih 4000.



»Za cepljenje je še nekaj interesa tako med stanovalci kot med zaposlenimi,« je povedala Tanja Stibilj Slemič, direktorica Doma starejših občanov Ajdovščina. Pri njih je za covidom-19 v zadnjih dneh zbolelo 32 stanovalcev, med katerimi se jih je 27 že cepilo s prvim odmerkom. »Vsi odkriti primeri so bili asimptomatični,« je nadaljevala. Pred tem okužb v domu sploh niso imeli. »Upoštevali smo vse zaščitne ukrepe, svojce, ki so prihajali na obiske, smo oblekli v skafandre, po drugi strani pa nismo preprečevali izhodov za stanovalce,« je pripomnila. Skupaj se jih je sicer cepilo 90 od 141, od 95 zaposlenih pa do zdaj le 22.

Zmeda zaradi številnih informacij

Cepivo v prvem od dveh odmerkov sicer zagotovi le določeno stopnjo imunosti šele več dni po cepljenju. Po besedah Stibilj Slemičeve jih na novo odkrite okužbe pri že cepljenih oskrbovancih niso dodatno vznemirile. Prav tako tudi ne novica o smrti stanovalke enega od domov ostarelih po Sloveniji, ki se je zgodila nekaj ur po cepljenju. S primerom se sicer ukvarja posebna komisija strokovnjakov, a je predvidoma šlo za ponovljeni srčni infarkt, ki ga ne bi smeli povezovati s cepljenjem. »Drži pa, da je informacij, tudi nasprotujočih si, v obtoku veliko, k temu pripomorejo mediji s senzacionalističnim poročanjem,« je bila kritična.



Da imajo tako nekateri zaposleni kot stanovalci zadržke do cepljenja zaradi nekaterih medijskih naslovov in objav na družbenih omrežjih, je potrdil tudi Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec iz Maribora. »Sam cepljenje zagovarjam, kar sem pokazal tudi s svojim zgledom,« je poudaril. V njihovem domu, kjer imajo okoli 700 stanovalcev, je približno 300 takih, ki so covid-19 že preboleli, še enkrat toliko pa se jih je cepilo. »Po oceni je na varni strani okoli 85 odstotkov vseh stanovalcev in 55 odstotkov zaposlenih,« je navedel.

