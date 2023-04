Zmeda s plačami še dodatno spodjeda zavode

Direktorji zdravstvenih zavodov s 1. aprilom niso odstopili s svojih položajev, kot so napovedali v začetku marca v pismu, naslovljenem na premiera Roberta Goloba. Pismo so takrat podpisali 103 direktorji, do danes ni – po naših informacijah – odstopil niti eden. »Apatični smo, vse gre samo še na slabše,« nam je povedal direktor, ki ni želel biti imenovan.

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje in podpredsednik vlade Roberta Goloba. Foto Jože Suhadolnik

Sprememba plačnega sistema – ta, ki je bila uvedena s 1. aprilom, in prihajajoča – dodatno erodira zdravstveni sistem. Vprašanj je toliko, da je združenje zdravstvenih zavodov dan pred prazniki organiziralo posvet o plačah, za katerega je bilo zelo veliko zanimanje, a končnih odgovorov seveda (še) ni. Ministra Danijel Beič Loredan in Sanja Ajanović Hovnik se še pogajata s sindikati.

Kam pluje minister?

»Ne razumemo, za kaj točno gre pri zdravstveni reformi. Ne vemo, kam plujemo. Digitalizacija zdravstva ni vsebina, je le forma, v zakonu o zavodu za zdravstveno zavarovanje pa gre zgolj za politični prevzem,« je dejal direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjan Pintar, ki se čudi, da zdravniki sploh še hočejo opravljati vodstvene funkcije.

Marjan Pintar, direktor Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Foto Leon Vidic

»Kot navadni zdravniki bi imeli višje prejemke. V Sloveniji je tradicionalno slab odnos do menedžmenta in direktorje nasploh mineva potrpljenje. Včasih je veljalo, da so menedžerske plače višje, ker na teh mestih ni nobenih dodatkov, zdaj pa so razmerja že prava smešnica. Plačna reforma je nujna, saj je zdaj vse pomešano. A kaj bo prišlo, ne vemo,« je povedal prvi mož zdravstvenih zavodov.

»Po skoraj letu dni na oblasti se nič od ministrovega dela ne čuti v bolnišnicah. Prav tako ne vidimo nobenega resnega prijema, da bi se karkoli uredilo. Zelo veliko denarja se je v tem času kanaliziralo h koncesionarjem, ker lahko bolje plačujejo delo kot javni zavodi,« pa je poudaril Boštjan Kersnič, v. d. strokovnega direktorja novomeške bolnišnice, ki je bil skupaj z direktorico bolnišnice prvi podpisnik omenjenega pisma. Poudarja, da prihaja zaradi razmeroma nizkih plač do velikih korupcijskih tveganj. »Poslovni direktorji v zdravstvu podpisujejo milijonske pogodbe. Prepričan sem, da je pri plačah direktorjev treba uvesti variabilni del za uspešnost,« je dejal Kersnič.

Boštjan Kersnič, v.d. strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto.

Direktorji do 61. plačnega razreda

Ob napovedih zdravstvenih reform v preteklosti se je vedno poudarjalo, da morajo biti plače menedžerjev v zdravstvu primerno visoke, da se bodo za ta delovna mesta prijavljali »pravi« menedžerji, hkrati pa bi bilo treba spremeniti zakon o zavodih tako, da bi direktorji dobili orodja za vodenje, ki jih zdaj nimajo. Sogovorniki opozarjajo, da so v zdajšnjih pogajanjih v okviru plačne reforme javnega sektorja direktorji izpuščeni. Kakšne so pravzaprav plače direktorjev?

Zdravniki polovično odhajajo iz bolnišnic Tudi zaradi pomanjkanja menedžerskih orodij zdravniki zdravstvene zavode zapuščajo. V bolnišnicah želijo biti delno zaposleni, polovično pa odhajajo h koncesionarjem, ki jih bolje plačajo. Ko bolnišnica potrebuje storitve, jih najema po podjemnih pogodbah ali kot espeje, vendar jim v tem primeru ni treba dežurati in delati na urgenci, kar je najbolj zahtevno. Bolnišnice imajo na tem polju primanjkljaj, ki se prenese na oddelke.

Kakšne so plače direktorjev?

Tako kot vsem javnim uslužbencem se je tudi direktorjem državnih ustanov in zavodov ter funkcionarjem s 1. aprilom povišala plača za en plačni razred oziroma za 4,5 odstotka. Razpon plač ne sega več do 65. razreda, temveč je najvišji razred po novem 66. plačni razred. Ta razred – v njem so predsednica republike, premier, predsednica državnega zbora, predsednik vrhovnega in predsednik ustavnega sodišča – jim prinaša 5889 evrov bruto oziroma 3316 evrov neto plače.

Direktorji javnih zavodov podpisujejo milijonske pogodbe in so zaradi razmeroma nizkih plač izpostavljeni velikemu korupcijskemu tveganju. Foto Voranc Vogel

Sledijo plače poslancev evropskega in domačega parlamenta ter visokih funkcionarjev, ki se gibljejo od 61. do 65. razreda, to je od 4841 do 5663 evrov bruto. V 61. plačnem razredu – bruto 4841 oziroma 2887 evrov neto – je tudi 12 direktorjev največjih zavodov in državnih ustanov: rektorji vseh treh univerz, generalni direktor RTV, zavoda za zdravstveno zavarovanje, zavoda za pokojninsko zavarovanje, Inštituta Jožef Štefan, Fursa, generalni direktor policije, načelnik generalštaba Slovenske vojske, direktor Sove, Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS in direktorja obeh največjih bolnišnic – UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Združenje zdravstvenih zavodov organiziralo posvet o plačah. Direktorje javnega sektorja begajo pogajanja za plače. Vprašanj je ničkoliko, jasnih odgovorov pa ne.

Drugi direktorji bolnišnic so po povišanju razporejeni od 56. do 60. plačnega razreda, direktorji zdravstvenih domov od 52. do 57. razreda, lekarn od 49. do 55. razreda. Podobno so razporejeni tudi direktorji dijaških domov, arhivov, muzejev, centrov za socialno delo in drugih ustanov, ki jih financira pretežno proračun – od 55. do 61. razreda –, direktorji vrtcev, knjižnic, občinskih uprav in drugih ustanov, ki jih financira pretežno lokalna skupnost, pa od 51. do 58. razreda, kar je odvisno tudi od števila prebivalcev.