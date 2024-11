Zmerjanje z budalo in pošiljanje po pomirjevala

Urška Klakočar Zupančič je danes prvič občutila posledice odločitve poslanske skupine SDS, da ne bo več sodelovala na kolegijih predsednice državnega zbora. Obstrukciji največje opozicijske poslanske skupine pa se je pridružila tudi poslanska skupina NSi. Zaradi odsotnosti obeh ni bilo mogoče izpeljati postopka za kaznovanje poslancev zaradi neprimernih izjav do konca.

Trem poslancem – dvema iz SDS Žanu Mahniču in Francu Brezniku ter poslancu Gibanja Svoboda Miroslavu Gregoriču – grozi javni opomin zaradi hude kršitve poslanskega etičnega kodeksa, ki bo tudi javno objavljen na parlamentarni spletni strani. To naj bi se zgodilo prvič.

Kaj so storili? Poslanca SDS sta v razpravi na aprilski seji odbora za notranje zadeve o migrantski problematiki poslanki Gibanja Svoboda Janjo Sluga in Tamaro Vonta označila za histerični. »Za histerijo, ki jo zganjate, obstajajo kakšna zdravila? Lahko vprašate tamle čez cesto,« je izjavil Mahnič. Tudi Franc Breznik je kolegico iz največje poslanske skupine pošiljal po apaurin. Mahnič je menda opomin dobil tudi zaradi napadov na strokovnega sodelavca ene od preiskovalnih komisij na omrežju x.

Miroslavu Gregoriču iz Gibanja Svoboda pa grozi javni opomin, ker je svojega kolega iz SDS Žana Mahniča ozmerjal z budalo.

Gregorič je izgubil živce na nedavnem zaslišanju Marte Kos za komisarsko kandidatko. Ko je Mahnič začel Kosovo spraševati o njenih aktivnostih za Udbo, je Gregorič protestiral, češ da niso na sodišču, Mahnič pa mu je odvrnil, da bo pregledal sezname in preveril, ali je bil morda tudi Gregorič sam med sodelavci nekdanje tajne policije. Pri tem se je poslanec Gibanja Svoboda razburil: »Vi pa pazite, kaj govorite. Slišite? Budala!«

Obstrukcija in nadaljevanje

Pri kaznovalnih namerah pa se je zapletlo. Na za javnost zaprti seji kolegija Urške Klakočar Zupančič namreč lahko danes opravijo le obravnavo, sklepati pa ne morejo. Kot smo pisali, se je poslanska skupina SDS namreč odločila prekiniti sodelovanje s predsednico državnega zbora, ki ji očitajo zlorabo položaja, kršenje poslovnika in nespoštovanje ustave. Kot vzrok za nesodelovanje pa so navedli žalitev poslancev, izrekanje laži, razpihovanje in javno spodbujanje nestrpnosti ter širjenje sovražnega govora proti poslankam in poslancem SDS.

Predvideno izrekanje sankcij danes ob opravljeni razpravi – tudi ob odsotnosti predstavnikov NSi – ni uspelo. Kolegij predsednice državnega zbora namreč lahko ugotovi kršitve in izreče sankcije, če izrek podpirajo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev v državnem zboru.

Urška Klakočar Zupančič napoveduje, da današnji obstrukcijski manever ne bo preprečil, da zadeve ne bi izpeljala do konca na eni prihodnjih sej kolegija. Težko je sicer pričakovati, da bo predlog za sankcioniranje poslancev podprla NSi, saj so znani njihovi očitki, da je opozicija pri svojem parlamentarnem delu, predvsem nadzorni dimenziji, blokirana.

Tri predloge za sankcioniranje je podala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, en predlog pa je podal podpredsednik Danijel Krivec (SDS).

Opravljene so bile razprave o vseh štirih vloženih predlogih, v primeru Franca Breznika pa je Urška Klakočar Zupančič predlagala spremembo kvalifikacije kršitve etičnega kodeksa v milejšo.