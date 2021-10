Znak v obliki smeška zagotavlja meso slovenskega porekla

Kaj je shema »izbrana kakovost«?

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« zagotavlja, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je podvržen dodatnim neodvisnim kontrolam. FOTO: MKGP

Lokalni rejci zagotavljajo kakovostno surovino domačim mesnopredelovalnim obratom.

Meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« izpolnjuje dodatne kakovostne zahteve

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« označuje kakovostne izdelke, pridelane in predelane v Sloveniji.

Pridelava in predelava pod budnim očesom neodvisnih certifikacijskih organov

Potrošniki imamo jamstvo, da smo kupili kakovostno in varno slovensko živilo.

Prispevajmo k razvoju podeželja

Potrošniki s svojimi nakupnimi odločitvami krojimo prihodnost pridelave in predelave mesa v Sloveniji.

V trgovini preprosto sledimo »smešku«





Poseganje po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambni industriji. Naj bo torej slogan kampanje »Najboljše imamo doma« naše vodilo pri nakupih. Za spodbujanje uživanja lokalno pridelanega in predelanega mesa slovenski rejci in predelovalci mesa v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo promocijsko kampanjo s sloganom »Najboljše imamo doma«. Kampanja pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana« je namenjena ozaveščanju, da imamo v Sloveniji kakovostno ponudbo govejega in perutninskega mesa. Potrošniki lahko na trgovskih policah najdejo sveže meso, mesne izdelke in mesne pripravke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Znak zagotavlja preverjeno kakovost, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je podvržen dodatnim neodvisnim kontrolam.Poseganje po izdelkih z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambni industriji. Naj bo torej slogan kampanje »Najboljše imamo doma« naše vodilo pri nakupih.

Naj bo vodilo pri naših nakupih mesa, mesnih izdelkov in pripravkov prepoznavni smeško »izbrana kakovost – Slovenija«. Meso s to označbo je preverjeno kakovostno in podvrženo neodvisni kontroli. Živali so bile rojene in rejene v Sloveniji, prav tako je bila predelava mesa izvedena v Sloveniji.Pridelovalci in predelovalci hrane ter trgovci v Sloveniji se zavedajo, da potrošniki pri svojih nakupnih odločitvah vedno bolj upoštevajo kakovost in izvor surovin. Številni med njimi so se prostovoljno pridružili nacionalni shemi kakovosti, imenovani »izbrana kakovost« . S tem je prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih živil – mleka, mesa, sadja in izdelkov iz njih – za potrošnika postalo bistveno lažje. »Izbrana kakovost« je, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom, ki dosegajo višje standarde kakovosti. Lastnosti takšnih živil se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.Vsi ti kriteriji so zapisani v specifikacijah, ki so namenjene različnim kategorijam živil. Živila, ki so pridelana in predelana v skladu s kriteriji, pridobijo znak »izbrana kakovost – Slovenija«. Ta označuje pridelke in izdelke, ki so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Na policah trgovin lahko potrošniki najdemo mleko in mlečne izdelke,, mesne izdelke in mesne pripravke, kot na primer marinirano meso za peko, ter tudi sadje in izdelke iz sadja s to oznako. Prednost znaka »izbrana kakovost – Slovenija« je jasno in poenoteno označevanje slovenskega porekla pri vseh naštetih kategorijah živil. V kategoriji mesa to pomeni, da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, prav tako je bila tu izvedena tudi predelava mesa.Za sektor mesa velja, da se lahko v shemo »izbrana kakovost« vključujejo rejci, predelovalci mesa in tudi trgovine. To pomeni vse člene v verigi, od rejcev in predelovalcev na kmetijah do klavnic in mesnopredelovalnih obratov ter ne nazadnje tudi trgovskih podjetij. Vse to prispeva k, ki ga najdemo na policah trgovin.Se sprašujete, po čem se meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« razlikuje od preostale ponudbe?direktorica Direktorata za hrano na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pojasnjuje: »Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je zagotovilo, da so meso in izdelki iz mesa proizvedeni po zahtevah specifikacije za sveže, ohlajeno in zmrznjeno goveje, prašičje in perutninsko meso z označbo »izbrana kakovost – Slovenija«, ki jo je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Rejci in predelovalci mesa morajo biti za pravico do uporabe znaka certificirani in so podvrženi rednim letnim kontrolam neodvisnih certifikacijskih organov. Potrošniki imamo tako zagotovilo, da so meso, mesni izdelki in pripravki s tem znakom. Hkrati pa imamo jamstvo, da smo kupili živilo.«Rejci in predelovalci, ki so vključeni v shemo »izbrana kakovost«, ter trgovska podjetja, ki tržijo meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« morajo upoštevati zahteve iz specifikacije za meso. Pri ugotavljanju skladnosti so podvrženi rednim in izrednim presojam usposobljenih presojevalcev iz neodvisnih certifikacijskih organov, ki v postopku nadzora ugotavljajo, ali so določila in pogoji iz specifikacije dosledno upoštevani. Šele po uspešno opravljeni presoji rejci oziroma predelovalci pridobijoIn po kakšnih kriterijih je meso pridelano oziroma predelano? Kriteriji se za vsako vrsto mesa razlikujejo. Na splošno pa morajo rejci in predelovalci govedine in teletine pa tudi prašičjega in piščančjega mesa namenjati posebno pozornost krmi živali, upoštevati dovoljen transportni čas in poskrbeti za ustrezno zdravstveno varstvo živali. Kriteriji iz sheme »izbrana kakovost« so osnova, daz znakom »izbrana kakovost – Slovenija«. Kakovostna krma, kratki transportni časi, večja skrb za živali … Vse to pripomore k visoki kakovosti mesa na našem krožniku.Koristi kupovanja lokalno pridelanega mesa so daljnosežne. Zaradi dobave mesa iz naše bližine živali niso prepotovale na tisoče kilometrov, kar prinaša prednosti potrošnikom in okolju. Hrana iz kratkih nabavnih verig ima v primerjavi s tisto, ki prihaja iz drugih koncev sveta, lepši videz, bolj poln okus in je bolj sveža.Prednosti kupovanja lokalnih izdelkov čutijo tudi vsi členi v verigi. Slovenski rejci zagotavljajo dobre pogoje reje, izvajajo potrebne biovarstvene ukrepe in spremljajo zdravstveno stanje živali. Tako zagotavljajo kakovostno surovino domačim mesnopredelovalnim obratom za proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov. Lokalna pridelava zagotavlja tudi razvoj kmetijstva in poseljenost podeželja ter ohranja samooskrbo Slovenije s kakovostnim mesom. Potrošniki pa s svojimi vsakodnevnimi nakupnimi odločitvami krojimo prihodnost pridelave in predelave mesa v Sloveniji.Meso iz sheme »izbrana kakovost« je posebej označena tudi v trgovini. Potrošniki lahko preprosto sledimo znaku, ki ima obliko smeška. Ali povedano drugače: ob uživanju piščančjih prsi ali govejih čevapčičev z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« se bo nasmeh preslikal tudi na lica naših gostov.Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano