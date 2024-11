Znanih je deset najvplivnejših pravnikov

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal že 24. izbor desetih najvplivnejših pravnikov, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnic in pravnikov, ki so do 26. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov. Letos so med deseterico izbrane štiri pravnice. Na splošno močan vpliv ohranjajo pravniki, ki predavajo na fakultetah, letos jih je izbranih sedem.

Najvplivnejši pravniki letošnjega leta so po mnenju strokovne in splošne javnosti dr. Sara Ahlin Doljak, dr. Matej Avbelj, dr. Miro Cerar, dr. Valentina Franca, dr. Janja Hojnik, dr. dr. Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, Zvjezdan Radonjić, dr. Miha Šepec in dr. Luka Martin Tomažič.

Organizatorji so v prvem delu izbora prejeli več kot 60 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju pravne in širše javnosti posebno prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu so obiskovalci portala lahko oddali glas za enega izmed 20 finalistov. Tokrat so zbrali kar okoli 7000 glasov. Velja poudariti, da je vsak glasovalec lahko oddal glas le enkrat.

Prejeli so tudi številne utemeljitve glasovanj, iz katerih so lahko razbrali, da so predlagani pravniki letos prepričali predvsem s strokovnostjo, poštenostjo, načelnostjo, dobrodelnostjo, pogumom in profesionalnostjo. Ker veliko izbranih pravnikov prihaja iz akademskih krogov, je bilo pogosto poudarjeno tudi njihovo odlično delo na fakultetah, so še zapisali na portalu IUS-INFO.