Znano bo, koliko bodo višje plače v zdravstvu in socialnem varstvu

Danes po 11.30 uri bo znano, kakšni so zaključki pogajanj med ministrstvom in sindikati zdravstva in socialnega varstva.

Najverjetneje bo sklenjen sporazum, ki bo določenim zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu prinesel povišanje plač za od enega do tri plačne razrede, aprila 2023 pa še za en razred, zdravnikom do 57. plačnega razreda pa dvig za štiri plačne razrede (in enega v aprilskem dvigu plač), tistim, v najvišjem razredu pa skupaj dvig za dva razreda.