Zdravniki bodo zaslužili več, čeprav se ne strinjajo

Čeprav največji zdravniški sindikat Fides včeraj ni sprejel predloga vlade, da se zdravnikom plače zvišajo, je zelo verjetno, da se bo to vseeno zgodilo. Danes, od 10. do 13. ure, se namreč nadaljujejo pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva, ki bodo ponudbo vlade skoraj gotovo sprejeli. Za uveljavitev sporazuma, ki predvideva zvišanje zdravniških plač, podpis Fidesa torej sploh ni potreben.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva (ZSVS) sodeluje tako pri pogajanjih za kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike kot za kolektivno pogodbo za zdravstvo in socialno varstvo. Tehnično gledano so nekatera delovna mesta, na primer zdravniki, navedena v obeh pogodbah. Če torej ZSVS podpiše sporazum z vlado, bo ta veljal tudi za zdravnike. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je pojasnila, da pravno gledano za sklenitev sporazuma z vlado zadostuje že en podpisnik kolektivne pogodbe. »Če pridemo jutri tako daleč, da bi parafirali dogovor, bi potrebovali še dan ali dva, da ga dodelamo. Potem bo dogovor v obravnavi na vladi. Ko ga bo ta potrdila, ga bo mogoče tudi podpisati,« je proceduro opisala Ajanović Hovnikova.

Za zdaj je še vedno zelo verjetno, da bodo torej sindikati, ki so poleg ZSVS še udeleženi na obeh pogajanjih, podpisali dogovor tako za zdravstveno nego kot zdravnike, brez podpisa sindikata Fides. Kot smo zapisali, je dovolj, da se z dogovorom strinja le en sindikat.

Na vprašanje, ali bi to lahko vneslo dodaten razdor v zdravstvo, je ministrica za javno upravo včeraj odgovorila, da ne ve, zakaj, saj bi podpis dogovora zdravnikom prinesel precej višje plače, kot jih imajo zdaj.

Dvajsetodstotni dvig

Vlada je zdravnikom predlagala dvig plač za štiri plačne razrede (in enega v aprilskem dvigu plač v javnem sektorju) za zdravnike, ki so umeščeni do 57. plačnega razreda. Zdravnikom v tem razredu pa je ponudila dogovorjeno odpravo plačnega stropa aprila prihodnje leto, dogovorjenemu dvigu plač za en plačni razred pa so dodali še enega, torej skupaj dva. Fides se s tem ni strinjal. Včeraj dopoldne je poslal predlog, in sicer zvišanje plač vsem zdravnikom za pet plačnih razredov, plus že dogovorjen dvig za en plačni razred 1. aprila 2024.

»V naši ponudbi je dvajsetodstotni dvig plač, tega nismo pogojevali z ničimer. Nismo se dotaknili niti dodatkov, dopustov niti sistema takega, kot je,« je včeraj dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in dodal, da ponudba ostaja na mizi. »Bomo videli, kako se bodo jutri na ponujeni predlog odzvali preostali sindikati, sopodpisniki kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.«

Ministrica za javno upravo je dejala, da »samo plače v zdravstvu ne pomenijo, da bomo postavili pacienta v ospredje in da bo javno zdravstvo dostopnejše. Pomeni zgolj to, kako tako izravnati plače, da v miru lahko pripravijo sistemske spremembe, ki so že pričakovane in napovedane.«

Letos bi zvišanje zdravniških plač pomenilo dobrih 45 milijonov evrov, leta 2024 pa 60 milijonov evrov. Ministrica upa, da bodo ugotovili, da ta ponudba ni tako slaba, in omogoča, da se dogovorijo, kako zdravstveni sistem voditi v prihodnje. Pet plačnih razredov bi napredovalo 60 odstotkov zdravnikov.

»Ponudba, ki je na mizi, je maksimalna. In zaveza, da bomo zgradili nov plačni steber v zdravstvu, je nekaj, kar se še ni zgodilo,« je sklenil minister.