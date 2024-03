Znano, koga piki žuželk najbolj ogrožajo

V nadaljevanju preberite:

Ocenjuje se, da v Sloveniji zaradi anafilaksije na leto umrejo do tri osebe. Kar 60 odstotkov najtežjih oblik alergije povzročijo ose in čebele s svojimi piki. Raziskovalci na Kliniki Golnik so se povezali s tujimi kolegi in opravili obsežno raziskavo, katere spoznanja bodo vodila v spremembo smernic obravnave bolnikov s hudimi alergijskimi reakcijami po kontaktu s strupi kožekrilcev.

Njihova raziskava je potrdila, da ima do 30 odstotkov pacientov, ki so alergični na strup ose ali čebele in jih zato zdravijo z imunoterapijo, v osnovi genetsko motnjo. »Ti pacienti so bolj ogroženi za naslednje reakcije, pa tudi zdravljenje je manj uspešno. Zato jih zdaj zdravimo drugače,« je povedal soavtor raziskave dr. Peter Kopač.

Raziskavo je vodil njegov kolega dr. Peter Korošec, ki nam je zaupal še več podrobnosti.