Znova preizkušajo vrtino s toplo vodo v Rimski Čardi

Vrtalci Petrola Geo so se znova vrnili raziskovat vrtino s toplo vodo Mt-2 v Rimski Čardi. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Potencialni investitor je lani zašel v težave

Strokovnjaki lendavske vrtalne družbe Petrol Geo so te dni pri nekdanji naftni vrtini Mt-2 v Rimski Čardi že drugič v zadnjem letu dni postavili svoje naprave in se lotili druge faze preizkusov in meritev kakovosti in izdatnosti te vrtine. Po besedah župana občine Moravske Topliceso vrtalci lani vrtino predvsem očistili in opravili črpalne preizkuse, zdaj pa bodo ob dodatni uporabi naprav za ločevanje plinov temeljiteje preučili geofizikalne lastnosti vrtine in tople vode iz nje.​Nadaljevanje raziskav je znamenje, da občina Moravske Toplice, ki je lastnica omenjene vrtine, še ni vrgla puške v koruzo in da bo tokrat šla do konca v iskanju možnosti izkoriščanja vrtine in turističnega razvoja tudi v tem delu občine. V preteklosti se je namreč že večkrat zgodilo, da so načrti za razvoj ob tej vrtini propadli ali obležali v predalih. Tako so propadli tudi že zelo resni načrti za postavitev manjšega zdravilišča za lajšanje luskavice s partnerjem iz Švice.​Lani pa se je občina odločila, da vrtino in njene zmogljivosti dokončno temeljito preuči in da poišče partnerja, ki bi vanjo tudi investiral. Resen partner je bilo domače turistično podjetje, katerega imena župan Glavač še ni hotel objaviti, vendar je leto mirovanja turizma zahtevalo svoj davek in podjetje se je znašlo v takšnih težavah, da o naložbi v Rimsko Čardo več ne razmišljajo.»Mi bomo kljub temu dokončali preizkušanje vrtine, kmalu bomo tudi ustanovili gospodarsko družbo, ki bo na podlagi dobljenih rezultatov začela postopke za pridobitev koncesije za izkoriščanje vode iz te vrtine. Koncesija je osnovni pogoj, da lahko sploh začnemo iskati nove partnerje,« pravi župan Glavač.Osnovni podatki o vrtini so znani že od lanskoletnih preizkušanj: temperatura vode v njej je na globini približno 1300 metrov 96 stopinj Celzija, na izlivu pa 56 stopinj. Izdatnost vrtine je dva do tri litre vode na sekundo, kar pomeni, da vrtine ne bo mogoče izkoriščati za energetske namene. Najprimernejša raba bi bile manjše terme, vendar bodo počakali nove rezultate in se nato pogovarjali o namembnosti, pravi župan.