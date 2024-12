(KOMENTAR): Veseli december

V nadaljevanju preberite tudi:

Z včerajšnjo nedeljo smo stopili v adventni čas in na adventnem venčku je zagorela prva svečka. Za kristjane po vsem svetu je to čas pričakovanja in priprave na božič, drugi največji krščanski praznik, Kristusovo rojstvo. A tudi za druge je december najbolj prazničen mesec v letu; je čas med koncem in novim začetkom, ki je vse bolj razpet med duhovnostjo in potrošništvom.