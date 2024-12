ZSSS s pozivom delodajalcem k izplačilu poslovne uspešnosti

ZSSS poziva delodajalce, da delavcem skladno z ureditvijo v kolektivnih pogodbah oziroma splošnih aktih zagotovijo izplačilo poslovne uspešnosti – 13. plače, letne nagrade ali drugega izrednega izplačila – za letos, če je to predvideno v aktih, pa zaposlene nagradijo tudi v obliki dodatnih plačil ali prejemka v nedenarni obliki.

Lani je izplačilo iz uspešnosti poslovanja konec leta prejelo 35,3 odstotka zaposlenih. Povprečna višina tega izrednega izplačila je znašala 977,91 evra, so v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) povzeli podatke državnega statističnega urada.

Rezultati poslovanja gospodarskih družb so se v primerjavi s preteklim letom še dodatno izboljšali, so poudarili. Neto dobiček gospodarskih družb se je po podatkih Ajpesa povečal za deset odstotkov.

»Skladno z uspešnostjo poslovanja gospodarskih družb pozivamo podjetja k izplačilom poslovne uspešnosti v maksimalni višini oziroma v višini, ki izraža poslovne rezultate družbe. Pri tem posebej opozarjamo, da je plačilo poslovne uspešnosti namenjeno nagrajevanju uspešnosti za nazaj, ter pričakujemo, da napovedi o prihajajoči krizi ne bodo razlog ali izgovor za morebitno neizplačilo poslovne uspešnosti,« so poudarili v ZSSS.

Spomnili so, da davčna zakonodaja določa, da je do višine sto odstotkov povprečne mesečne bruto plače zaposlenih v Sloveniji izplačilo poslovne uspešnosti oproščeno plačila dohodnine, plačani se zgolj prispevki za socialno varnost. Neobdavčeno izplačilo se do neobdavčenega zneska lahko izplača dvakrat v koledarskem letu. Za vsa izplačila, ki presegajo neobdavčen znesek, pa velja, da se na razliko obračuna dohodnina in prispevki za socialno varnost, so sklenili.