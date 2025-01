Župan Sevnice Srečko Ocvirk: Ponosni smo na Melanio Trump (FOTO, VIDEO)

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je za Delo dejal, da je dejstvo, da Melania Trump znova postaja prva dama ZDA, zelo pozitivno. V kratkem pogovoru nam je še zaupal: »Vsi v Sevnici smo, mislim, da tudi v Sloveniji, zadovoljni in ponosni nad tem dejstvom, da nekdo, ki je rojen v Sevnici, v Sloveniji, prihaja na to zelo, zelo pomembno mesto. In to zadovoljstvo moramo podeliti med seboj. Mislim, da je to spodbuda za marsikoga, da vidi, da so poti uspeha odprte. Če želiš, hočeš, tudi zmoreš.«

V Sevnici je ob inavguraciji napovedanih več dogodkov. V rojstnem kraju Melanie Trump, rojene kot Melanija Knavs, bo danes vse v znamenju Trumpove prisege. Že leta 2017, ko je nastopil prvi mandat, Melania pa je postala prva dama, je sevniški javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti zasnoval nabor kulinaričnih izdelkov pod blagovno znamko First Lady. Tega so zdaj posodobili, pokušina bo z ogledom tamkajšnjega gradu danes brezplačna. Kot je za STA povedala direktorica zavoda Mojca Pernovšek, se je zanimanje za izdelke že povečalo.

Na sevniškem gradu jih bodo predstavili med 15. in 18. uro, že ob 13. uri pa zavod pripravlja brezplačen ogled Sevnice, na katerem se bodo obiskovalci ustavili na nekaj točkah, kjer je Melania preživljala svoje otroštvo. Pred vzponom na grad se bodo ustavili tudi v slaščičarni, ki ima v svoji ponudbi torto Melanija. Poleg te bodo pozneje predstavili še druge izdelke, ki so na simbolni ravni povezani s predsedniškim parom, kot so pita Prva dama, predsedniški burgerji in domače penine. Kot je še povedala Mojca Pernovšek, so v Sevnici že ob Trumpovi prvi izvolitvi opazili povečanje zanimanja turistov za obisk Sevnice. Pričakujejo, da bo tudi tokrat tako.

V bližnjem Boštanju pa ob tem Rotary klub Sevnica prireja slovensko-ameriški večer vrhunske kulinarike. Nanj so povabili tudi predstavnike ameriškega veleposlaništva, podjetij, ki sodelujejo z ameriškimi, lokalne politike in druge. Dogodek bo zaznamovala tudi humanitarna nota; z ustanovitvijo fundacije pred kratkim preminule ustanovne članice kluba Brede Drenek Sotošek bodo zbirali denar za nadarjene otroke iz sevniške regije.