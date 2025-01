Kriptoposli Melanie in Donalda Trumpa: Njena kriptovaluta raste hitreje

Stara-nova ameriška prva dama Melania Trump je na predvečer moževe inavguracije izdala kriptovaluto $melania. Novico je objavila na omrežju X. Enako je v petek storil Donald Trump, ki je svojo poimenoval $trump. Pri tem je zanimivo, da je Trump kriptovalute pred časom razglasil za prevaro, potem pa je v svoji predsedniški kampanji donacije sprejemal tudi v digitalnih sredstvih. S tem je postal prvi predsedniški kandidat, ki jih je uporabil na tak način.

Med kampanjo je Trump tudi napovedal, da bo ustvaril strateško zalogo bitcoina in imenoval finančne regulatorje, ki bodo zavzeli bolj pozitivno stališče do digitalnih sredstev, kar je sprožilo pričakovanja, da bo zmanjšal regulacije v kriptoindustriji. Pod predsednikom Joejem Bidnom so regulatorji zaradi skrbi glede goljufij in pranja denarja ostro ukrepali proti podjetjem v kriptoindustriji in vložili tožbe proti menjalnicam.

Po Trumpovi zmagi je bitcoin dosegel rekordno vrednost in trenutno trguje pri 140.000 dolarjih, poroča kriptoplatforma Coinbase. V lanskem letu je, tako BBC, vrednost narasla tudi drugim kriptovalutam, vključno z dogecoinom, ki ga je promoviral Elon Musk.

Kriptovlagatelj: To je plenilska poteza

Tako $trump kot $melania veljata za t. i. meme kovanca. Ti se uporabljajo za povečanje priljubljenosti viralnega internetnega trenda ali gibanja, a ker nimajo notranje vrednosti, so izredno nestabilne naložbe. Takšni digitalni žetoni so znani po tem, da jim imetniki s pomočjo oglaševanja, ki sproži val navdušenja, dvignejo vrednost, preden jih prodajo na trgu. Pozni kupci pa nato, ko cena strmoglavi, preračunavajo izgube, poroča Forbes Slovenija.

Kriptovlagatelj Nick Tomaino je prek družbenih omrežij opozoril, da ima Trump v lasti 80 odstotkov kovancev, prodajo pa so začeli le nekaj ur pred tem, ko bo prisegel kot predsednik ZDA. Meni, da gre za plenilsko potezo, zaradi katere bodo mnogi verjetno oškodovani, povzema BBC.

Sprva je bilo izdanih okoli 200 milijonov žetonov Trumpove kriptovalute, dodatnih 800 milijonov pa jih bo izdanih v prihodnjih treh letih.

Kot navaja BBC, po podatkih spletne strani CoinMarketCap skupna tržna vrednost valute $trump znaša približno 12 milijard dolarjev (9,8 milijarde evrov), $melanie pa okrog 1,7 milijarde dolarjev.

Spletni strani obeh kriptovalut pri tem navajata, da nista mišljeni kot naložbena priložnost ali vrednostni papir.