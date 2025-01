Si lahko Slovenija od rojakinje Melanie Trump obeta kakšne konkretne koristi?

Kozma Ahačič, jezikoslovec

Njena knjiga in kar nekaj drugih potez kažejo na to, da bo opaznejša in se ne bo izogibala tudi subtilni promociji svojih korenin. Njen odnos do Slovenije bo verjetno političen, torej odvisen od odnosa Slovenije do njenega moža; naš odnos pa bo verjetno odvisen od ameriške politike do Evrope. Ob vsem tem je kar nekoliko težko biti prerok. Vsekakor upam, da bo čim več Američanov in drugih po svetu navdušila za učenje svojega maternega jezika: slovenščine.