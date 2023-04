ZZZS predlog Inštituta 8. marec podprl, zaplet na vladi

V inštitutu 8. marec so zelo nezadovoljni z ministrstvom za zdravje, je povedala njegova predsednica Nika Kovač na novinarski konferenci pred parlamentom, posvečeni pravici do svobodnega rojstva otrok. Inštitut 8. marec se namreč zavzema za to, da bi bile pravice do umetne prekinitve nosečnosti, oploditve z biomedicinsko pomočjo in sterilizacija uporabnikom dostopne iz javne zdravstvene blagajne brez doplačila. Zdaj plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 80 odstotkov cene teh storitev, 20 odstotkov pa gre iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, če ga oseba ima. Če ga nima, mora plačati iz lastnega žepa.

Predlog je Inštitut 8. marec poslal ZZZS in vladi. Zavod je v zelo kratkem času obravnaval predlog na upravnem odboru, prav tako že marca na rednem sklicu skupščine. Člani skupščine so predlog skoraj soglasno podprli – proti je bil samo en predstavnik delodajalcev. Skupščina je naložila upravnemu odboru, naj pripravi predlog za stoodstotno plačilo omenjenih reproduktivnih postopkov.

Postopek za ureditev pravice je dvofazen: upravni odbor bo predlog poslal v obravnavo skupščini, za tem gre v medresorsko obravnavo. Usklajeni predlog se vrne skupščini v potrditev, zatem pa mora dati soglasje vlada, je pojasnila Irena Ilešić Čujović, predsednica skupščine ZZZS, ki je sodelovala na novinarski konferenci Inštituta 8. marec. Ti postopki – tako Irena Ilešić Čujović – bodo trajali predvidoma do konca tega leta. Pravica bi lahko bila torej stoodstotno plačana leta 2024.

Čakali bi na odpravo dopolnilnega zavarovanja

Pri soglasju vlade pa se bo – kot kaže – zapletlo. Po besedah Nike Kovač je namreč ministrstvo za zdravje na pobudo Inštituta odgovorilo, da je za leto 2024 predvidena ukinitev dopolnilnega zavarovanja, o čemer bo organizirana razprava, v katero bodo vključili tudi reproduktivne postopke. Predčasne potrditve predloga Inštituta minister torej ni napovedal.

»Izjemno smo razočarani nad ministrstvom za zdravje,« je dejala Nika Kovač na konferenci. Po njenih besedah je »nedopustno, da se ministrstvo za zdravje ni odzvalo v tem trenutku, saj se dopolnilno zavarovanje draži in si ga lahko vse manj ljudi privošči,« je dejala in nadaljevala, da so ti postopki urgentni, saj je zanje časa le nekaj tednov.

Martina Vuk, ki je bila prej zaposlena na ministrstvu za zdravje, govorila pa je v imenu konfederacije sindikatov, je poudarila, da gre za ustavno pravico. Če bo ministrstvo za zdravje čakalo na ukinitev dopolnilnega zavarovanja, je to zavajanje, saj »čakamo na ukinitev že več kot deset let, sklep pa je možno potrditi takoj«.

Inštitut 8. marec je zato danes zjutraj poslal dopis vsem političnim strankam z vprašanjem, ali se strinjajo s sklepom za potrditev stoodstotnega plačevanja vseh reproduktivnih postopkov iz javne zdravstvene blagajne. »Odgovorov še nismo prejeli,« je povedala Nika Kovač.