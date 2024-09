14-letnika že lani obravnavali v zvezi z grožnjo s strelskim napadom na šoli

Strelski napad na srednji šoli nedaleč od Atlante v ameriški zvezni državi Georgii je v sredo izvedel 14-letni dijak šole, je sporočila državna policija Georgie, ki skupaj z zvezno policijo FBI vodi preiskavo tragedije, v kateri so umrli štirje ljudje, devet pa je ranjenih.

Mladoletnik je na srednji šoli Apalachee v kraju Winder začel streljati zjutraj kmalu po začetku pouka. Dijaki in šolsko osebje so se zaklenili v učilnice, nekateri so pobegnili iz poslopja.

Večina se jih je zatekla na športni stadion, osumljenec za napad pa se je kasneje predal dvema šolskima varnostnikoma, je povedal direktor preiskovalnega urada Georgie Chris Hosey.

V streljanju sta bila ubita dva učitelja oziroma učiteljici, saj policija imen žrtev v sredo še ni objavila. Ubita sta bila tudi dva dijaka, ranjenih pa je osem dijakov in en učitelj. Osumljenca nameravajo obtožiti umorov, sodili pa mu bodo kot odrasli osebi, je dejal Hosey.

Napadalec je streljal z jurišno oziroma polavtomatsko puško, ki je v ZDA priljubljeno orožje množičnih strelcev, orožarski lobi pa se uspešno upira prizadevanjem demokratov na čelu s predsednikom ZDA Joejem Bidnom, da bi ga prepovedali.

Urad FBI v Atlanti je sporočil, da so osumljenca že maja lani obravnavali v zvezi z grožnjo s strelskim napadom na šoli. Njegov oče je priznal, da ima v hiši lovsko orožje, do katerega sin nima dostopa, mladoletnik pa je grožnje zanikal.

Mladoletnik je na srednji šoli Apalachee v kraju Winder začel streljati zjutraj kmalu po začetku pouka. FOTO: Megan Varner/Getty Images via Afp

Šola Apalachee bo do nadaljnjega zaprta. V Winderju so se začela bedenja v spomin na žrtve, republikanski politiki družinam žrtev ponujajo molitve, Biden in drugi demokrati pa ponovno pozivajo k zaostritvi zakonodaje o orožju in prepovedi jurišnih pušk.

Organizacija Arhiv o nasilju z orožjem, ki spremlja tovrstne tragedije, je letos naštela 384 množičnih strelskih napadov, ki so zahtevali najmanj štiri smrtne žrtve. Napadi so pogosti na šolah in ameriški komentatorji, razen konservativnih, se sprašujejo, kaj je narobe z državo, kjer otroci odhajajo v šole kot vojaki na fronto.

»Šolarji po vsej državi se namesto branja in pisanja učijo, kako se skriti. Tega ne smemo več sprejemati kot nekaj normalnega,« je v odzivu na napad sporočil Biden. Podobno je opozorila tudi demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris.

Republikanski kandidat Donald Trump, ki se je na streljanja doslej odzival s pozivi po še večji razširjenosti orožja, je na predvolilnem dogodku v Pensilvaniji dejal, da je svet bolan in ga bo po zmagi na volitvah pozdravil.