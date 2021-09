18-letni študent ubil najmanj osem ljudi

Na univerzi v ruskem mestu Perm na Uralu je danes zjutraj eden od študentov izvedel strelski pohod. Po prvih informacijah je ubil osem in ranil najmanj deset ljudi. Policisti pa so ga že pridržali. Po poročanju tujih medijev gre za 18-letnega Timurja Bekmansurova.



Da so strelca pridržali in da je bil ta pri tem ranjen ter da gre za enega od študentov univerze, je potrdil ruski preiskovalni odbor, ki je pristojen za najpomembnejše preiskave v tej državi. Odbor je prav tako potrdil število mrtvih in ranjenih.



Strelec je menda na družbenem omrežju objavil načrt in motiv za napad. Napisal je, da ne gre za teroristični napad in da ni član nobene ekstremistične organizacije. V objavi je še zapisal, da ni nihče vedel, kaj namerava. Za nakup strelnega orožja je dolgo varčeval.

